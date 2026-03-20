Mehmet Ali Erbil'den çok konuşulacak iddia!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, uzun süredir hem özel hayatı hem de yaptığı açıklamalarla magazin gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Erbil katıldığı bir programda peygamber soyundan geldiğini söyleyince dikkatleri üzerine çekti.

Ekleme: 20.03.2026 - 09:39 Güncelleme: 20.03.2026 - 09:41 / Editör: Ozge Selin
Özel hayatı, açıklamaları ve bitmeyen polemikleriyle sık sık gündeme gelen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, bu kez katıldığı programda yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. Geçtiğimiz dönemde evliliği ve boşanmasıyla konuşulan Erbil, şimdi de aile geçmişine dair iddiasıyla sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Nil Gülsüm'ün programına konuk olan Erbil, çocukluk yıllarına ve ailesine dair samimi açıklamalarda bulundu. Ailesinden yeterince sevgi görmediğini dile getiren ünlü isim, zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

AİLE GEÇMİŞİNE DAİR DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Programda aile kökenine değinen Erbil, dedesinin 'şıh torunu' olduğunu belirterek dikkat çeken bir iddiada bulundu. Bu durumu kendi soyuna da bağlayan Erbil, 'Rahmetli dedem şıh torunuydu, benim soyum da haliyle öyle oluyor' ifadelerini kullandı.

'PEYGAMBER SOYUNDAN GELİYORSUNUZ' YORUMU

Sunucu Nil Gülsüm'ün 'O halde siz de peygamber soyundan geliyorsunuz' sözleri üzerine Erbil'in bu görüşü onaylaması, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Mehmet Ali Erbil'in kökenleri Irak'a dayanmaktadır. Dedesi Kürt Şeyh Es'edê Erbîlî 1835 yılında Irak'ın Erbil ilinde doğmuştur.

Babası ünlü oyuncu Saadettin Erbil'dir. Erbil ailesinin geçmişine dair daha önce de 'dedesinin Menemen olaylarıyla ilgisi olduğu' gibi çeşitli tarihi iddialar magazin basınında yer bulmuştu; ancak 'Peygamber soyu' iddiası bizzat kendisi tarafından ilk kez bu kadar net bir şekilde dile getirildi.

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Ünlü şovmenin açıklamaları kısa sürede sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma yarattı. Erbil'in sözleri kimi kullanıcılar tarafından desteklenirken, kimi kullanıcılar ise iddiayı eleştirdi.

