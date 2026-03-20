Görüntüler Kısmetse Olur Cansel'i çılgına çevirdi!

'Kısmetse Olur' yarışmasıyla tanınan Cansel Ayanoğlu ile ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın yıllar önce çekilen samimi pozları yeniden sosyal medyanın gündemine oturdu. X platformunda hızla yayılan görüntüler, ikili hakkında aşk iddialarını bir kez daha alevlendirdi.Paylaşılan fotoğraflarda Serdar Ortaç'ın Cansel Ayanoğlu'nun omzuna yaslandığı ve ellerini öptüğü anlar dikkat çekti. Görüntüler kısa sürede kullanıcıların diline düşerken, 'aralarında bir ilişki mi var?' sorusu yeniden tartışılmaya başlandGündeme oturan iddialar karşısında sessiz kalmayan Cansel Ayanoğlu, paylaşımlara sert tepki gösterdi. Eski görüntülerin yeniymiş gibi servis edilmesine sinirlenen Ayanoğlu, “Yine ısıtıp ısıtıp önümüze koyuyorsunuz. Kaç yıl geçti üstünden. Doğru olmadığını açıklamıştım” diyerek iddiaları net bir dille yalanladı.