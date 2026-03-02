Özgü Namal Sevgilisiyle Yakalandı!

Uzun yıllar sonra Kızıl Goncalar ile ekrana dönen Özgü Namal dizi finalinin ardından Kıskanmak ile anlaştı. Geçtiğimiz günlerde de Berlin Film Festivali’nde başarısıyla adından söz ettiren Özgü Namal'ın özel hayatı da merak ediliyor.2020 yılında eşi Ahmet Serdar Oral’ı kaybettikten sonra uzun süre gözlerden uzak bir yaşam süren Namal’ın sevgilisi gündemde. Özgü Namal'ın bir süredir bioenerji uzmanı Ercan Han Üşümez ile aşk yaşadığı iddia ediliyordu.Gazete Magazin muhabiri, Özgü Namal’ı havalimanında görüntüledi. “Yıllar sonra bir ilişkiniz oldu, beyefendiyi sorsaydık?” sorusuna başarılı oyuncu, “Beyefendi yok” yanıtını verdi.Özgü Namal böyle dese de kameralardan kaçamadı. Ercan Han Üşümez’in araçta beklediği görüldü. Muhabirler, Özgü Namal’ın Ercan Han Üşümez’in aracına binerken görüntülendiği anları kayda aldı. Böylece uzun süredir konuşulan aşk iddialarında ilk somut kare de gelmiş oldu.