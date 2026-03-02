  • USD: 43,89 - 43,96
Ivana Sert Dubai'de Kaldı!

Dubai’de bulunan ünlü modacı Ivana Sert yaşadıklarını sosyal medya hesabından anlattı. Sert, Türkiye'ye dönmek istediğini söyledi.

Ekleme: 2.03.2026 - 11:15 Güncelleme: 2.03.2026 - 11:16 / Editör: Ozge Selin
İran, cumartesi akşamı İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri’nin ortak saldırısına misilleme olarak Körfez ülkelerini hedef aldı. Bölgedeki gerilim bir anda tırmanırken, gözler Körfez’den gelecek haberlere çevrildi. Füzelerden birinin, Birleşik Arap Emirlikleri’nin en büyük şehri olan Dubai’de, birçok Türk’ün de yaşadığı bölgede bulunan Fairmont The Palm yakınlarına isabet ettiği öğrenildi.

Ivana Sert oğlu Ateş ile geçen hafta hem iş hem tatil için Dubai’ye gitmişti. 28 Şubat Cumartesi akşamı İstanbul’a dönecekleri sırada saldırı nedeniyle uçuşlar iptal edildi.

"TÜRKİYE'YE GELMEK İSTİYORUZ"

Sosyal medyadan açıklama yapan İvana Sert “Anormal günler yaşıyoruz. Sürekli alarmlar çalıyor. Korkutucu. Tam ülkemize döneceğimiz gün uçaklar iptal oldu. Bomba sesleri duyunca tabii ki korktuk. Kolay bir şey değil ama şu anda her şey yolunda. Bir an önce Türkiye’ye gelmek istiyoruz. Ama en yakın uçuş 4 Mart’ta görünüyor. Türkiye'ye kavuşacağız inşallah” dedi.

