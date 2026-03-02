Acun Ilıcalı Patladı! 'Rezil Çirkin'

Survivor'da 28 Şubat Cumartesi akşamı ortalık fena karıştı. Konseyde yaşananlar her şeyin önüne geçti. Acun Ilıcalı Osman Can'ın küfürlü sözleri sonrası resmen çıldırdı.“Survivor’da bunu yaşayacağım aklıma gelmezdi” diyerek konuşmasına başlayan Acun Ilıcalı, "Dikkatli konuşmam lazım. Yani bir ulusal kanalda yayın yapıyoruz. Şu anda beni serbest bıraksınız açıkçası konuşmamdan sonra bence bizim programı bir 34 gün yayınlayamayız" dedi.Acun Ilıcalı yaşananları anlatarak "Oyunu mavi takım kaybediyor. Olabilir. Aranızdan biriniz beddua okumaya başlıyor bize. Dikkatli konuşmam lazım. Söylediklerini de söyleyeceğim şimdi ama dudaktan bile okunmasını istemiyorum. Osman Can. Osman Can kendi gelmek istediği, olaylar istediği gibi gelişmeyince de..." dedi.Acun Ilıcalı konuşurken sürekli biplendi. Acun Ilıcalı konuşmasında Osman Can'ın söylediği lafları sıraladı ve “Hayatımda böyle rezil, çirkin, iğrenç bir konuşma duymadım. Kelime bulamıyorum. Yani kelime bulamıyorum çünkü bir yandan da RTÜK dahilinde kalmam lazım” diye konuştu.Osman Can konuşmasında; ''Abi babamın senesine geldi. Sabah çok kötü bir başlangıç yaptım. Söylediğim şeylerin hiçbirini hatırlamıyorum. Oyunun hengamesinde ağzımdan böyle bir şeyler çıkmış. Sözlerim asla kimseye değildi. Sinir harbinden ağzımdan çıkan sözler. Yanlış anladıysanız abi, ekibinizden, herkesten, Türk halkından özür dilerim. Şahıslara, kişilere asla böyle bir söylemim olamaz'' dedi.Acun Ilıcalı yarışmacının kötü sözlerini affetmedi ve Osman Can'a 10 ödülden yararlanamama cezası verdi. Ayrıca "Ayrılıyorum dersen de saygı duyarız" ifadelerini kullandı.