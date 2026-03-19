Kıvanç Tatlıtuğ'un Partner Krizi!

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde yer alacağı ve Türk televizyon tarihinin en yüksek bütçeli dijital işlerinden biri olması beklenen Dönence dizisi, kadın başrol arayışında çıkmaza girdi. İlk olarak Pınar Deniz ile anlaşılan dizi, Deniz'in Nuri Bilge Ceylan'ın yeni film teklifini kabul ederek projeden ayrılması sonucu zor durumda kaldı. Teklif götürülen Burcu Biricik'in de hayır cevabı vermesi üzerine dizinin çekim takvimi askıya alındı.

Ekleme: 19.03.2026 - 08:32 Güncelleme: 19.03.2026 - 08:34 / Editör: Ozge Selin
Türk televizyon tarihinin en yüksek bütçeli dijital işlerinden biri olması beklenen 'Dönence' dizisinde sular durulmuyor. Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde yer alacağı 8 bölümlük dizi, kadın başrol arayışında çıkmaza girdi. Pınar Deniz'in ardından Burcu Biricik'ten de kötü haber geldi.

Son olarak Aile dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ, Disney+ platformu için hazırlanan 'Dönence' dizisiyle el sıkışmıştı. Ancak projenin çekim takvimi yaklaşırken, kadın başrol oyuncusu konusunda yaşanan üst üste iptaller yapım ekibini zor durumda bıraktı.

PINAR DENİZ NURİ BİLGE CEYLAN İÇİN VAZGEÇTİ

Dizide Tatlıtuğ'un partneri olması için ilk anlaşılan isim Pınar Deniz olmuştu. Ancak güzel oyuncu, dünya çapında ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'dan yeni film teklifi alınca önceliğini sinemaya verdi. Kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen Deniz, projenin çekim takvimindeki belirsizlikler de eklenince 'Dönence' kadrosundan ayrılma kararı aldı.

BURCU BİRİCİK DE GERİ ÇEVİRDİ

Pınar Deniz'in ayrılığı sonrası yapım ekibi vakit kaybetmeden başarılı oyuncu Burcu Biricik'in kapısını çaldı. Kulislerden sızan bilgilere göre, senaryoyu ve takvimi inceleyen Biricik, projeye olumsuz yanıt vererek teklifi geri çevirdi. Bu gelişme üzerine dizinin çekim takvimi bir kez daha askıya alındı.

BÖLÜM BAŞI 4 MİLYON TL

Dizinin sadece oyuncu kadrosu değil, maliyeti de dudak uçuklatıyor. Başrol oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ'un proje kapsamında bölüm başı 4 milyon TL alacağı belirtildi. Pınar Deniz de bölüm başı 3 milyon TL'ye anlaşmıştı.
