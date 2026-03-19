Demet Özdemir'e Hayran Kaldı

Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in yer aldığı Eşref Rüya'nın 37. bölümünde duygusal anlar yaşandı.Dizide Eşref’in yıllardır aradığı Rüya’nın aslında Nisan olduğunu öğrenmesi duygusal anlara sahne oldu.Son bölümde ayrıca Özdemir’in Ebru Gündeş'ten ‘Söyleyin’ şarkısını seslendirmesi de sosyal medyada konuşuldu.Demet Özdemir’in performansı beğeni toplarken şarkının asıl sahibi Ebru Gündeş de sessiz kalmadı.Ebru Gündeş Eşref Rüya'nın Nisan'ını paylaşarak "Sen söyledin biz gözler dolu dolu izledik" yazdı.