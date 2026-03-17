Şarkıcı Berkay Kesenin Ağzını Açtı

Şarkıcı Berkay Şahin, 2016 yılında Özlem Ada Şahin ile nikah masasına oturmuştu.Çiftin 2017’de Arya ve 2019’da Zeynep Mira adını verdikleri 2 kız çocuğu olmuştu.3. kez baba olacağını öğrenen Berkay, ailece gittikleri ABD’de bebek bekledikleri müjdesini ultrason görüntüsü eşliğinde vermişti.“Cuma günü sizlere hayırlı bir haber vermek istedik” ifadelerinin yer aldığı videoda çiftin ‘anne’ ve ‘baba’ yazılı şapkaları da dikkatlerden kaçmamıştı. Özlem Ada Şahin 4 aylık hamile. Çiftin bir kızı daha olacak.Berkay eşine bebek hediyesi olarak Zekeriyaköy’den 55 milyon TL’ye bir villa satın aldı. Çift, geçtiğimiz ay tadilatı biten yeni evlerine de taşındı.