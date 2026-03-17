Kendisini Eleştirenlerle Dalga Geçti

2022 yılında hayatlarını birleştiren Ebru Şahin ile Cedi Osman, magazin dünyasının en popüler çiftlerinden.Geçtiğimiz günlerde Şahin, katıldığı bir YouTube programında, eşinin beklenmedik derecede ürkek olduğuna dair samimi detaylar paylaşarak takipçilerini şaşırtmıştı."Eşim biraz fazla ürkek" diyen Şahin, "Yatarken tüm kapı ve pencereleri kilitliyor, bulsa çekmece kilitleyecek. Ona, 'aşkım ben buradayım korkma' diyorum" ifadelerini kullanmıştı. Ünlü oyuncunun açıklamaları herkesi şaşırtırken kısa sürede gündem olmuştu.Hakkında yapılan yorumlarını gören ünlü çift, bu olayı mizaha vurmayı tercih etti. Çektikleri videoyla takipçilerini kahkahaya boğdular.Ebru Şahin, eşine "Aşkım kapıları kilitledin mi?" diye sesleniyor. Cedi Osman'ın verdiği yanıt ise izleyenleri mest etti.Ünlü basketbolcu, eşinin sorusuna "Camlar, kapılar hepsi kilitli. Güvendeyiz bu akşam" diyerek hem kendisiyle dalga geçti hem de iddiaları ti'ye aldı.Ebru Şahin videonun altına düştüğü notla da dikkat çekti: "Eğlence programında evimin salonunda konuşur gibi bir samimiyetle beyime tedbir değil de aramızdaki espri dolayısıyla 'ürkek' dediğim için toksik maskülenitenin kitabı yeniden yazılıyor şu an. Ay daha neler konuştuk. Has erkekler izlemesin incinirler diye uyarı mı koysaydık?" diyerek eleştirenlere gönderme yaptı.