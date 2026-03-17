Dilan Polat Bebeğini Kaybetti

Cezaevinden çıktığı günden beri bir kez anne anne olmak istediğini her fırsatta dile getiren 2 çocuk annesi Dilan Polat, paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor.Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından video yayınlayan Polat, hamile olduğunu duyurdu.Ancak Dilan Polat dün rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Polat'ın bebeğini kaybettiği öğrenildi.Kardeşinin durumu hakkında açıklama yapan Sıla Doğu, "Keşke sizlere güzel haberler verebilseydim ama maalesef veremiyorum. Tüp bebekle başlayan hamilelik, yaşanan kanama sonrası sona erdi. Rabbimin takdiri, kader.. Demek ki canın bu dünyaya gelmesi nasip değilmiş" dedi.Büyük bir üzüntü yaşayan Dilan Polat, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Maalesef talihsiz bir olay yaşadık. Uyumak istedim sadece... Kısmet, kader... Belki de Rabbim böylesini hayırlı gördü. Birkaç gündür karın ağrım vardı, normaldir diyordum. Dün lekelenme oldu. Bu sabah kalktığımda şok oldum. Doktora gittik, kesemde gerileme vardı ve düşük oldu. Ufak bir operasyon geçirdim.”