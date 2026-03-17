Dilan Polat Bebeğini Kaybetti

Uzun zamandır anne olmak için tedavi gören Dilan Polat, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda 3. kez bebek beklediklerinin müjdesini vermişti. Ünlü fenomenden kötü haber geldi.

Ekleme: 17.03.2026 - 11:08 Güncelleme: 17.03.2026 - 11:09 / Editör: Ozge Selin
Cezaevinden çıktığı günden beri bir kez anne anne olmak istediğini her fırsatta dile getiren 2 çocuk annesi Dilan Polat, paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından video yayınlayan Polat, hamile olduğunu duyurdu.

BEBEĞİNİ KAYBETTİ

Ancak Dilan Polat dün rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Polat'ın bebeğini kaybettiği öğrenildi.

"NASİP DEĞİLMİŞ"

Kardeşinin durumu hakkında açıklama yapan Sıla Doğu, "Keşke sizlere güzel haberler verebilseydim ama maalesef veremiyorum. Tüp bebekle başlayan hamilelik, yaşanan kanama sonrası sona erdi. Rabbimin takdiri, kader.. Demek ki canın bu dünyaya gelmesi nasip değilmiş" dedi.

Dilan Polat Bebeğini Kaybetti

DİLAN POLAT'TAN AÇIKLAMA

Büyük bir üzüntü yaşayan Dilan Polat, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Maalesef talihsiz bir olay yaşadık. Uyumak istedim sadece... Kısmet, kader... Belki de Rabbim böylesini hayırlı gördü. Birkaç gündür karın ağrım vardı, normaldir diyordum. Dün lekelenme oldu. Bu sabah kalktığımda şok oldum. Doktora gittik, kesemde gerileme vardı ve düşük oldu. Ufak bir operasyon geçirdim.”

Dilan Polat Bebeğini Kaybetti

Dilan Polat Bebeğini Kaybetti
İftiraya Geçit Yok! Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e 'Algı Operasyonu' Çıkışı
Yunan Basını Baykar’ı Gündeme Taşıdı! Türkiye Avrupa Savunmasında Etkisini Artırıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Camii Açılışında Konuştu! 'Değerlerimize Sahip Çıkacağız'
Fenomen Testo Taylan Gözaltında! Kadınları Aşağılayan O Görüntüler Tepki Çekmişti
Trump'ın Planı Felaketle Sonuçlanacak! Hürmüz Operasyonunun Riskleri Gün Yüzüne Çıktı
KKTC'de Birliklere Denetleme! Orgeneral Tokel Bölgeye Gitti
Mücteba Hamaney Ölümden Böyle Döndü! ABD-İsrail Saldırısından Kısa Süre Önce...
Bakan Şimşek İddiaları Yalanladı! Köprü Ve Otoyollar Satılmıyor
Bakan Bayraktar Açıkladı! Enerjide Kızılelma hedefi
Trump'tan Küba Açıklaması! 'Almak Benim İçin Onur Olacak'
Bayramda Yola Çıkacaklar Dikkat! Sabit Radar Noktaları Belli Oldu
'Nazar Benim Çocuğum Geri İstiyorum' Harabe Evde Çöp Yığınları Arasında Bulunmuştu
Ticaret Bakanlığı Açıkladı! 'Yabancı Yatırımlar...'
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek çarpıcı açıklamalarda bulundu!
Milletvekilliğini Dokunulmazlık Kalkanı Yaptı! 'Para Kuleleri' Soruşturmasının Kilit ismi...
İlber Hoca'ya Son Veda! Sevenleri Yalnız Bırakmadı
BAHÇELİEVLER’DEN GAZZE’YE İYİLİK SOFRASI
Ömer Çelik'ten İsrail'e Tepki! 'Mescid-i Aksa'ya Saldırı, İnsanlığa Saldırıdır'
Kepez Kaymakamlığı Binasında Silah Sesleri Duyuldu! Çok Sayıda Ekip Bölgede
Milyonlarca Emekliyi İlgilendiriyor! Bugün Hesaplara Yatırılacak
Meteoroloji 'dikkat' diyerek uyardı: Çok kuvvetli kar geliyor...

Meteoroloji 'dikkat' diyerek uyardı: Çok kuvvetli kar geliyor...

Elon Musk'tan 'TeraFab' Hamlesi! 1 Hafta İçinde Açıklanacak

Elon Musk'tan 'TeraFab' Hamlesi! 1 Hafta İçinde Açıklanacak

iOS 27 Nasıl Olacak? İşte İlk Bilgiler!

iOS 27 Nasıl Olacak? İşte İlk Bilgiler!

BYD Anavatanında Kan Kaybetti! Tesla Yükselişte!

BYD Anavatanında Kan Kaybetti! Tesla Yükselişte!

WhatsApp’ta Yeni Dönem! İşte Gelen Yeni Özellik

WhatsApp’ta Yeni Dönem! İşte Gelen Yeni Özellik

Akıllı Telefon Pazarında Tarihi Beraberlik!

Akıllı Telefon Pazarında Tarihi Beraberlik!