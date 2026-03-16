Katy Perry'nin Yeni Klip Çekimi

Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, şarkısı için hazırlıkları sürdürüyor. Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz gün klibi için kameraların karşısına geçti ancak Perry, hayranlarını korkuttu.Senaryo gereği oluşan alevler bir anda kontrolden çıktı. Kontrol edilemeyen alevler yüzünden Katy Perry'nin kıyafeti de bir anda tutuştu.O korku dolu anlarda set ekibi, yangına söndürme tüpleriyle anında müdahale etti.O anlar kameralar tarafından anbean kaydedildi. Yaşanan bu olay sonrası ünlü şarkıcıdan henüz resmi bir açıklama gelmedi.