Katy Perry Alevler İçinde Kaldı!

Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, bir klip çekiminde kendini ateşe verdi. Alevler kontrolden çıkınca ünlü şarkıcı zor anlar yaşadı. Ekip yangın söndürücülerle müdahale ederken, ünlü şarkıcı faciadan son anda kurtuldu.Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry'nin son klip çekimi sırasında yürekleri ağza getiren bir kaza yaşandı.Senaryo gereği kullanılan alevlerin bir anda kontrolden çıkması üzerine ünlü yıldızın kıyafeti tutuştu. Set ekibi yangına söndürme tüpleriyle anında müdahale etti.Güvenlik önlemlerinin artırıldığı sette yaşanan o korku dolu anlar, kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Hayranlarını korkutan kazayla ilgili sanatçıdan henüz resmi bir açıklama gelmedi.