Survivor'da Ağladı

Ekim ayında annesini kaybeden Barış Murat Yağcı, oyunu kazandıktan sonra gözyaşlarına boğuldu.

Ekleme: 14.03.2026 - 11:50 Güncelleme: 14.03.2026 - 11:51 / Editör: Ozge Selin
Survivor 2026'da kırmızı ve mavi takım, iletişim ödül oyununu kazanmak için parkura çıktı. Nefes kesen mücadele sonrası kazanan takım, mavi takım oldu. Yarışmacılar, aileleriyle görüşeceği için büyük bir sevinç yaşarken ekim ayında annesini kaybeden Barış Murat Yağcı, gözyaşlarına boğuldu.

Oyuncu, model Barış Murat Yağcı'nın annesi Arzu Ernak, kanserden hayatını kaybetmişti. Yağcı, iletişim ödülü sonrası vefat eden annesine özlemini dile getirirken gözyaşlarına hakim olamadı.

"KAFAM DAĞILSIN DİYE GELDİM"

Oyun sonrası gözyaşları için açıklama yapan Barış Murat Yağcı, şu ifadeleri kullandı: "Ben annemi yakın zaman önce kaybettim. Buraya da kafam dağılsın, başka şeylere odaklanayım diye geldim. Bu hastalıkla yıllarca uğraştık.

Üvey babam, her zaman bu hastalığın sıçrayacağını bile bile yıllarca annemin yanında oldu ve bize sahip çıktı. Kız kardeşim de daha çok genç. Biz bir anda 4 kişilik bir aileden 3 kişiye düştük.

Anneme ben hiçbir zaman, onu ne kadar sevdiğimi ya da benim için ne kadar önemli olduğunu belki de çok ifade edemedim. Onun burukluğu ve eksikliği var. Ben önceki iletişim ödülünde burada değildim, oradaki mektubumu alamadım.

"HAYAT ÇOK KISA"

Bugün duygusal olarak çok başka bir yerdeyim. Allah herkesin annesini, babasını, sevdiklerini korusun. Hayat çok kısa. Kimsenin birbirini kırmasına değecek bir hayat yaşamıyoruz maalesef."
