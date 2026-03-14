Canberk Uçucu Hayatını Kaybetti

Kalp krizi geçiren 57 yaşındaki oyuncu ve seslendirme sanatçısı Canberk Uçucu yaşamını yitirdi.

Ekleme: 14.03.2026 - 11:48 Güncelleme: 14.03.2026 - 11:49 / Editör: Ozge Selin
Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Canberk Uçucu, 57 yaşında kalp krizi sonucu vefat etti.

Yazar ve seslendirme sanatçısı Yekta Kopan, Uçucu'nun vefatını sosyal medya hesabından, "Çok yıkıcı bir gün. Sabah Alinur Velidedeoğlu, akşamüstü İlber Ortaylı'nın üzücü haberleri derken bir acı haber de Canberk Uçucu'dan geldi. Çok genç yaşta bir veda. Ne diyeceğimi bilemiyorum" ifadeleriyle duyurdu.

KUZENLERİM DİZİSİYLE TANINDI

Kuzenlerim dizisindeki 'Feridun' rolüyle hatırlanan Uçucu, oyuncu Ergün Uçucu'nun da oğluydu.

Canberk Uçucu, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Sanat hayatı boyunca Devlet Tiyatroları bünyesinde çeşitli görevler üstlenen Uçucu, bir dönem Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü görevini de yürüttü.

Kariyerine Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak devam eden Uçucu, tiyatro çalışmalarının yanı sıra çok sayıda seslendirme projesinde de yer aldı.

