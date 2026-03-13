Sıla Türkoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım

  • USD: 44,03 - 44,11
Sıla Türkoğlu, başrolünde yer aldığı Doktor Başka Hayatta dizisinin yeni bölüm fragmanını esprili bir notla paylaşarak sosyal medyada gündem oldu. Dizinin sıkı takipçileri esprili paylaşımı yorum yağmuruna tuttu.

Ekleme: 13.03.2026 - 11:48 Güncelleme: 13.03.2026 - 11:49 / Editör: Ozge Selin
Kızılcık Şerbeti ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Sıla Türkoğlu, yeni projesi Doktor Başka Hayatta ile yeniden ekranlara döndü.

Başrollerinde Sıla Türkoğlu ile birlikte İbrahim Çelikkol, Şebnem Hassanisoughi, Bertan Asllani, Ferit Aktuğ, Esra Akkaya, Eylül Tumbar, Yasemin Yazıcı ve Merve Bulut gibi birçok isim yer alıyor. Pazar akşamları yayınlanan dizi, ilk bölümüyle reyting listelerinde ikinci sıraya yerleşerek iddialı bir başlangıç yaptı.

YENİ BÖLÜM PAYLAŞIMI

Dizide dahiliye uzmanını canlandıran Sıla Türkoğlu, yeni bölüm fragmanını esprili bir notla paylaşarak takipçilerini güldürdü.

Türkoğlu paylaşımında, “Pazara inş nöbet koymazlar da Doktor Başka Hayatta izleriz” ifadelerini kullandı. Mizahi paylaşım kısa sürede sosyal medyada yayılırken birçok kullanıcı oyuncunun paylaşımını alıntılayarak yorum yaptı.
Kripto Cüzdanları Hedef Alıyordu! Eski iPhone'lara Kritik Güncelleme

Aksaraylı Çiftçiden Anlamlı Mesaj!

Dolandırıcılara Karşı Yeni Hamle! Yapay Zeka Araçları...

Play Store’da Yeni Dönem Başladı!

Her Derde İlaç! Kilosu 3 Bin 500 TL’den Satılıyor

Akıllı Telefon Pazarında Tarihi Beraberlik!

