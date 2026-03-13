  • USD: 44,03 - 44,11
  • EURO: 50,87 - 50,96
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşegül Eraslan evinde ölü bulundu! Kanlı not dikkat çekti

'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla tanınan Ayşegül Eraslan evinde ölü bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlar ve kanlı bir not fotoğrafı, olayın intihar olabileceği yönündeki iddiaları gündeme getirdi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ekleme: 13.03.2026 - 11:44 Güncelleme: 13.03.2026 - 11:46 / Editör: Ozge Selin
'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla geniş kitleler tarafından tanınan ve sonrasında sosyal medya fenomeni olarak kariyerine devam eden Eraslan, evinde ölü bulundu. Olay, sabah saatlerinde Eraslan'ın yakınları tarafından fark edildi ve derhal yetkililere haber verildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sonucunda Eraslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından Ayşegül Eraslan'ın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlar mercek altına alındı. Özellikle Instagram hikayesinde paylaştığı bir mesaj ve kanlı bir not fotoğrafı, takipçileri arasında büyük endişe ve üzüntüye neden oldu.

İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşegül Eraslan evinde ölü bulundu! Kanlı not dikkat çekti

KANLI NOT DİKKAT ÇEKTİ

Eraslan, mesajında, "Paylaşmadığım şeyler olacaktır, sizin bilmediğiniz, size anlatmadığım. Tek bildiğim ben çok iyi bir insandım. Kimseye kötülüğüm olmadı." ifadelerini kullanmıştı. Bu mesajın ardından paylaştığı kanlı not fotoğrafı ise, intihar iddialarını güçlendirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, olay yerinde detaylı incelemelerde bulundu. Eraslan'ın ölüm nedenini belirlemek için otopsi yapılacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülürken, Eraslan'ın yakın çevresinin de ifadesine başvurulacağı belirtildi.

Ayşegül Eraslan, 'İşte Benim Stilim' yarışmasındaki renkli kişiliği ve özgün tarzıyla dikkat çekmişti. Yarışmanın ardından sosyal medyada aktif bir şekilde yer alarak moda, güzellik ve yaşam tarzı konularında içerikler üretmişti.

Ayşegül Eraslan'ın trajik ölümü, sosyal medya ve televizyon dünyasında derin bir üzüntü yarattı. Olayın intihar olup olmadığı, yapılacak otopsi ve polis soruşturması sonucunda netlik kazanacak.






e-Devlet Tapu Kilitleme İşlemi 2026: Tapu kilitleme nasıl yapılır
SGK usulsüz emekli olan kişileri açıkladı
Konut satışında şubat ayı rekoru kırıldı
İşte AK Parti'nin oy oranı!
Vatandaşlardan yeni sosyal medya düzenlemesine tam destek!
CHP'li Belediyenin Kavurması Attan Geldi!
Hürmüz'den ilk Türk gemisi geçti! Bakan Uraloğlu: 14 gemi bekliyor, bir problem yok
CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel gözaltına alındı
TCMB, Mart 2026’da politika faizini yüzde 37'de sabit tuttu
Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu
İran Savaşında İsrail’in Bilançosu! Binlerce İsrailli Yaralandı
Tek Kullanımlık Plastiklere Kısıtlama! Milyonları İlgilendiren Yasakta Tarih Belli Oldu
Aile Katliamında İstenen Ceza Belli Oldu! Anne, Baba Ve Kızları Öldürülmüştü...
İran'dan Tel-Aviv'e Devasa Füze!
S-400 Neden Kullanılmadı? MSB Açıkladı
İran Bahreyn'de Yakıt Tankerine Saldırdı!
Annelere Esnek izin hakkı! Yeni Düzenleme Neyi Değiştirdi?
Hamaney'in Güncel Durumu Ortaya Çıktı! ABD Saldırısında İran'ın Yeni Lideri De Hedef Oldu
ABD Ağır Bedel Ödüyor!
Türkiye'den Eşsiz Uygulama! Dünyada İlk...
Kripto Cüzdanları Hedef Alıyordu! Eski iPhone'lara Kritik Güncelleme

Kripto Cüzdanları Hedef Alıyordu! Eski iPhone'lara Kritik Güncelleme

Aksaraylı Çiftçiden Anlamlı Mesaj!

Aksaraylı Çiftçiden Anlamlı Mesaj!

Dolandırıcılara Karşı Yeni Hamle! Yapay Zeka Araçları...

Dolandırıcılara Karşı Yeni Hamle! Yapay Zeka Araçları...

Play Store’da Yeni Dönem Başladı!

Play Store’da Yeni Dönem Başladı!

Her Derde İlaç! Kilosu 3 Bin 500 TL’den Satılıyor

Her Derde İlaç! Kilosu 3 Bin 500 TL’den Satılıyor

Akıllı Telefon Pazarında Tarihi Beraberlik!

Akıllı Telefon Pazarında Tarihi Beraberlik!