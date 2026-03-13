  • USD: 44,03 - 44,11
İnci Taneleri başrollerinden peş peşe paylaşım!

Hazar Ergüçlü, Kanal D’nin sevilen dizisi İnci Taneleri’nin finali öncesi sosyal medyadan duygusal bir veda paylaştı. Dilber sahnelerine koyduğu ağlayan yüz emojileri kısa sürede gündem oldu.

Ekleme: 13.03.2026 - 11:46 Güncelleme: 13.03.2026 - 11:47
Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri, yayın hayatına veda ediyor. Final kararıyla ekranlara bu akşam veda edecek dizide başrolleri Yılmaz Erdoğan, Selma Ergeç ve Kubilay Aka paylaşırken, Hazar Ergüçlü de sosyal medyadan duygusal bir paylaşım yaptı.

İnci Taneleri başrollerinden peş peşe paylaşım!

YAŞADIĞI DUYGUYU EMOJİYLE YANSITTI

3 milyon takipçili Instagram hesabında Ergüçlü, Furkan Rıza Demirel'in kamera arkası görüntülerini paylaşarak dizideki son anlarına gönderme yaptı. Dilber'in yer aldığı sahnelere ağlayan yüz emojileri koyan oyuncu, dizinin finali öncesi takipçilerini duygulandırdı.

BİR PAYLAŞIM DA SELMA ERGEÇ'TEN

Daha önce Selma Ergeç de, “Her şey için çok teşekkürler sevgili İnci Taneleri. Setimizi güzelleştiren şahane ekibimize kocaman ” notunu paylaşmıştı. Dizinin final bölümü oyunculara duygusal anlar yaşattı.
Kripto Cüzdanları Hedef Alıyordu! Eski iPhone'lara Kritik Güncelleme

Aksaraylı Çiftçiden Anlamlı Mesaj!

Dolandırıcılara Karşı Yeni Hamle! Yapay Zeka Araçları...

Play Store’da Yeni Dönem Başladı!

Her Derde İlaç! Kilosu 3 Bin 500 TL’den Satılıyor

Akıllı Telefon Pazarında Tarihi Beraberlik!

