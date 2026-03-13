  • USD: 44,03 - 44,11
Candan Erçetin Lüleburgaz'da çiftlik kurdu

Hakan Karahan, katıldığı bir televizyon programında 30 yıldır birlikte olduğu Candan Erçetin'in Lüleburgaz'da kurduğu çiftliği ve bu yaşam tarzının ilişkilerine kattığı değeri anlattı. Erçetin'in doğa tutkusuna destek olmak için Karahan'ın da çiftliğin yanındaki araziyi satın alması, çiftin birbirine olan bağlılığını gözler önüne serdi.

Ekleme: 13.03.2026 - 11:50 Güncelleme: 13.03.2026 - 11:53 / Editör: Ozge Selin
Ünlü oyuncu Hakan Karahan, BloombergHT'de yayınlanan 'Aslı Şafak'la İşin Aslı' programına konuk olarak hem kariyeri hem de özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Özellikle 30 yılı aşkın süredir devam eden Candan Erçetin ile olan ilişkisine değinen Karahan, Erçetin'in doğup büyüdüğü topraklara duyduğu özlem nedeniyle Lüleburgaz'da bir çiftlik kurduğunu açıkladı.

Candan Erçetin Lüleburgaz'da çiftlik kurdu

'DÖRT ODALI ÇİFTLİK EVİNİ KURDU'

Karahan, Candan Erçetin'in doğaya, toprağa ve üretime olan tutkusuna hayranlık duyduğunu ifade ederek, 'Candan, tabiata, yemeğe, ekmeye ve biçmeye düşkündür. Lüleburgaz'da kendine bir arazi aldı. Dört odalı çiftlik evini kurdu. Tavukları, kazları ve köpekleri var,' dedi. Erçetin'in bu yeni yaşam tarzının kendisine büyük mutluluk verdiğini ve bu mutluluğu paylaşmaktan dolayı kendisinin de çok mutlu olduğunu vurguladı.

YANINDAKİ ARAZİYİ SATIN ALDI

Programda dikkat çeken bir diğer detay ise Hakan Karahan'ın, Candan Erçetin'in çiftliğinin yanındaki araziyi satın alması oldu. Karahan, bu konuyla ilgili olarak, 'Candan'ı kimse rahatsız etmesin diye ben satın aldım,' şeklinde konuştu. Bu sözler, çiftin birbirine olan derin sevgisini ve koruma içgüdüsünü açıkça ortaya koydu. Karahan'ın bu jesti, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Hakan Karahan ve Candan Erçetin'in Lüleburgaz'daki çiftlik hayatı, sadece doğayla iç içe bir yaşam tarzı değil, aynı zamanda 30 yıllık bir aşkın da sembolü haline geldi.

Kripto Cüzdanları Hedef Alıyordu! Eski iPhone'lara Kritik Güncelleme

Aksaraylı Çiftçiden Anlamlı Mesaj!

Dolandırıcılara Karşı Yeni Hamle! Yapay Zeka Araçları...

Play Store’da Yeni Dönem Başladı!

Her Derde İlaç! Kilosu 3 Bin 500 TL’den Satılıyor

Akıllı Telefon Pazarında Tarihi Beraberlik!

