Ünlü çift evlilik yıldönümünü tribünde kutladı

Komedyen Yasemin Sakallıoğlu ile eşi Burak Yırtar, evliliklerinin 5. yılını alışılmışın dışında bir şekilde kutladı. Futbol tutkularını romantik bir anla birleştiren çift, özel günlerinde tribündeki yerlerini alarak Galatasaray ile Liverpool arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçını el ele izledi.Komedyen Yasemin Sakallıoğlu ile eşi Burak Yırtar, evliliklerinin 5. yılını tribünde kutladı. Ünlü çift, yıldönümleri için Galatasaray ile Liverpool arasında oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını statta izlemeyi tercih etti.Sosyal medya hesabından maçtan bir kare paylaşan Sakallıoğlu, gönderisine esprili bir not düşerek, 'Evlilik yıldönümümüzde en mantıklı olanı yaptık ve Galatasaray-Liverpool maçına geldik' ifadelerini kullandı.Karşılaşmanın sonunda Galatasaray'ın sahadan 1-0 galip ayrılması, çift için gecenin mutluluğunu ikiye katladı. Böylece Sakallıoğlu ve Yırtar, evlilik yıldönümlerinde takımlarının galibiyetiyle adeta en güzel hediyelerden birini de almış oldu.