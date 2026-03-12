Sibel Can Paris’te

Paris'e uçan ünlü şarkıcı Sibel Can, yeni pozlar verdi. Ünlü ismin şık ve zarif duruşu yine takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Sosyal medyanın aktif ünlülerinden şarkıcı Sibel Can, dikkat çeken pozlarını paylaşmaya devam ediyor.Paris'e giden ünlü şarkıcı, özenle hazırlanıp kameralara poz verdi.Bir kez daha şıklığı ve zarifliğiyle adından söz ettiren Can, pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.Ünlü şarkıcının Paris pozlarına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.55 yaşındaki şarkıcıya takipçiler, 'Hep güzel', 'Fotoğrafların hepsi iyi' gibi yorumlarda bulundu.Oğlu Engincan geçtiğimiz haftalarda baba olmuştu. Babaanne olan Sibel Can'ın bir kız torunu bulunuyor.