Sibel Can Paris’te

Paris'e uçan ünlü şarkıcı Sibel Can, yeni pozlar verdi. Ünlü ismin şık ve zarif duruşu yine takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Ekleme: 12.03.2026 - 10:37 Güncelleme: 12.03.2026 - 10:38 / Editör: Ozge Selin
Sosyal medyanın aktif ünlülerinden şarkıcı Sibel Can, dikkat çeken pozlarını paylaşmaya devam ediyor.

Paris'e giden ünlü şarkıcı, özenle hazırlanıp kameralara poz verdi.

Sibel Can Paris’te

HEM ŞIK HEM ZARİF

Bir kez daha şıklığı ve zarifliğiyle adından söz ettiren Can, pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Sibel Can Paris’te

HEPSİ GÜZEL

Ünlü şarkıcının Paris pozlarına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

55 yaşındaki şarkıcıya takipçiler, 'Hep güzel', 'Fotoğrafların hepsi iyi' gibi yorumlarda bulundu.

Sibel Can Paris’te

BABAANNE

Oğlu Engincan geçtiğimiz haftalarda baba olmuştu. Babaanne olan Sibel Can'ın bir kız torunu bulunuyor.

Sibel Can Paris’te

Sibel Can Paris’te


Meteoroloji Uyardı! Yağış Yok Ama...

Araç Sahiplerine Müjde! Benzin Ve Motorine İndirim Geliyor

Haliç'i Sis Esir Aldı!

Windows 11 Güncellemesi Yenilikler ile Geldi

ChatGPT Atlas Çoklu Hesap Desteğine Kavuştu!

Van Gölü Ekspresi Görsel Şölen Sunuyor!

