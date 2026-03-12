  • USD: 44,00 - 44,08
Şarkıcı Semicenk’ten Haber Var

Evinde düşünce kafasına 7 dikiş atılan şarkıcı Semicenk'in sağlık durumu hayranlarını korkutmuştu. Ünlü isim son sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Hayranlarını korkutan Semicenk'in geçtiğimiz gün evinde bayıldığı öğrenilmişti. Ünlü şarkıcının hastaneye kaldırıldığı ileri sürülmüştü.

Konuyla ilgili ilk açıklama, geçtiğimiz günlerde şarkıcıdan gelmişti. Semicenk, kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmıştı.

7 DİKİŞ ATILDI

Kafasında 7 dikiş atılan şarkıcı, yaptığı paylaşımla hayranlarının yüreklerine su serpmişti.

HAYRANLARA TEŞEKKÜR

Sanatçı, sağlık durumunun tamamen normale döndüğü ve moralinin yerinde olduğunu duyurdu. Sosyal medya üzerinden yaptığı son paylaşımlarda iyileşme sürecinin hızla devam ettiğini belirten Semicenk, hastaneden yayınladığı paylaşımda 'Dikişlerinin yarısı alındı' yazdı.

Ünlü isim, kendisini yalnız bırakmayan hayranlarına teşekkürlerini iletti.

Meteoroloji Uyardı! Yağış Yok Ama...

Araç Sahiplerine Müjde! Benzin Ve Motorine İndirim Geliyor

Haliç'i Sis Esir Aldı!

Windows 11 Güncellemesi Yenilikler ile Geldi

ChatGPT Atlas Çoklu Hesap Desteğine Kavuştu!

Van Gölü Ekspresi Görsel Şölen Sunuyor!

