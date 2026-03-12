Hasan Can Kaya'dan sürpriz karar! Tarih de belli

Uzun süredir özel hayatını basından uzak tutmayı tercih eden komedyen, evlilik yolunda ilk adımı atıyor.Posta'dan Tolga Bozduman'ın haberine göre Hasan Can Kaya, sevgilisiyle 29 Mart'ta Ortaköy'de bulunan Feriye'de düzenlenecek sade bir törenle nişanlanacak. Çiftin yakın dostları ve aile üyelerinin katılacağı özel organizasyon için hazırlıkların başladığı konuşuluyor.Özel hayatını her zaman gizli tutan Hasan Can Kaya'nın kız arkadaşının kimliği ise merak edilmeye devam ediyor. Ressam olduğu ve sanat dünyasında çalışmalarını sürdürdüğü bilinen genç kadının ismi sır gibi saklanırken, çiftin ilişkilerini uzun süredir gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiği ifade ediliyor.Hasan Can Kaya, şubat ayında ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınmıştı. İfade işlemleri ve yapılan testlerin ardından serbest bırakılan komedyenin uyuşturucu testinin negatif çıktığı açıklanmıştı.Konuyla ilgili açıklama yapan Kaya, "O gün demiştim bugün de diyorum; hayatımda yasaklı herhangi bir maddeyle en ufak bir işim, alakam ya da kullanımım olmadı. Asılsız bir ihbar sonrası yapılan testin negatif çıktığını şeffaflıkla paylaşmak isterim." ifadelerini kullanmıştı.Ünlü komedyen ayrıca kendisine destek veren takipçilerine teşekkür ederek, "Haklılığımdan bir an bile şüphe etmeyen, destek ve sevgi mesajlarını paylaşan tüm dostlarıma, izleyicilerime ve takipçilerime teşekkür ederim. Sizlerden aldığım güçle mizah üretmeye ve dünyaya, ülkemize faydalı olmaya devam edeceğiz." demişti.