Beyaz Gazete
Kızıyla Yeni Paylaşım Yaptı

9 ay önce annelik heyecanı yaşayan ünlü oyuncu Gizem Karaca'dan yeni paylaşım geldi. Projelere ara veren Karaca'nın evinde kızıyla geçirdiği anlara takipçilerinden beğeni yağıyor.

Ünlü oyuncu Gizem Karaca, 2017 yılında uzun süredir aşk yaşadığı iş insanı Kemal Ekmekçi ile görkemli bir törenle evlenmişti. Ünlü çift 9 ay önce ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Aile kızlarına 'Yaz' adını vermişti.

"KULE İŞİNDE İLERLEDİM"

9 aylık kızıyla oyun oynadığı anları paylaşan Karaca, takipçilerine soru sordu.

Ünlü oyuncu paylaşımına, "Bayağı ilerledim bu kule işinde, siz daha durun neler neler inşa ediyorum yakında paylaşırım. Günümün yarısı bu çitlerin içinde geçiyor. Bu arada bu bebekler nasıl telefonu bilerek doğuyor? Sizde de öyle mi?" notunu düştü.

Meteoroloji Uyardı! Yağış Yok Ama...

Araç Sahiplerine Müjde! Benzin Ve Motorine İndirim Geliyor

Haliç'i Sis Esir Aldı!

Windows 11 Güncellemesi Yenilikler ile Geldi

ChatGPT Atlas Çoklu Hesap Desteğine Kavuştu!

Van Gölü Ekspresi Görsel Şölen Sunuyor!

