Kızıyla Yeni Paylaşım Yaptı

Ünlü oyuncu Gizem Karaca, 2017 yılında uzun süredir aşk yaşadığı iş insanı Kemal Ekmekçi ile görkemli bir törenle evlenmişti. Ünlü çift 9 ay önce ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Aile kızlarına 'Yaz' adını vermişti.9 aylık kızıyla oyun oynadığı anları paylaşan Karaca, takipçilerine soru sordu.Ünlü oyuncu paylaşımına, "Bayağı ilerledim bu kule işinde, siz daha durun neler neler inşa ediyorum yakında paylaşırım. Günümün yarısı bu çitlerin içinde geçiyor. Bu arada bu bebekler nasıl telefonu bilerek doğuyor? Sizde de öyle mi?" notunu düştü.