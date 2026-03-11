  • USD: 44,00 - 44,08
  • EURO: 51,08 - 51,17
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Halit Ergenç ve Meryem Uzerli 15 Yıl Sonra...

Türk televizyon tarihinin dünya çapında büyük ilgi gören yapımlarından 'Muhteşem Yüzyıl'ın yıldızları Halit Ergenç ile Meryem Uzerli, 15 yıl sonra aynı projede bir araya geliyor. İkili, “İmroz’da Bahar” adlı filmde başrolleri paylaşacak.

Ekleme: 11.03.2026 - 10:18 Güncelleme: 11.03.2026 - 10:20 / Editör: Ozge Selin
Uzun süredir yeniden birlikte kamera karşısına geçmeleri için teklifler alan Halit Ergenç ve Meryem Uzerli'yi buluşturan isim ise Sky Films'in sahibi Emre Oskay oldu. “Muhteşem Yüzyıl” ile dünya çapında büyük bir hayran kitlesine ulaşan iki oyuncu, yaklaşık 15 yıl aradan sonra ilk kez bir film projesinde birlikte rol alacak.

Halit Ergenç ve Meryem Uzerli 15 Yıl Sonra...

FİLMİN YÖNETMENİ ÖZCAN ALPER

“İmroz'da Bahar” filminin yönetmen koltuğunda, Türk sinemasının ödüllü yönetmenlerinden Özcan Alper oturacak. Alper, daha önce “Sonbahar”, “Erken Kış”, “Aşıklar Bayramı” ve “Karanlık Gece” gibi dikkat çeken yapımlara imza atmıştı.

ADADA KESİŞEN İKİ HAYATIN HİKAYESİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; film, İmroz'da yolları kesişen iki farklı insanın hayatını ve bu karşılaşmanın ardından doğan ikinci baharın ihtimalinde buluşma öyküsünü konu alıyor. Hikaye, adanın atmosferi eşliğinde gelişen ilişkiler üzerinden “İmroz'un baharında aşk yeniden mümkün mü?” sorusunun izini sürecek.

Yakın zamanda çekimlerine başlanması planlanan filmin Türkiye'de hangi dijital platformda yayınlanacağı ise henüz açıklanmadı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 'Türkiye barışın tarafındadır'
Emekliye Bayram İkramiyesi! Müjde Geldi...
KARTALKAYA MECLİS KOMİSYON RAPORU GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI! KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA SORUMLULUK YÜKLENMEDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor
Kuyumcukent'te 24 Milyonluk 'Maskeli' Dehşet! Uzun Namlulu Silahlarla Gelip Çuval Dolusu Paralarla Kaçtılar
Market Raflarında Milyonları İlgilendiren Değişiklik!
İran'a Özel Kuvvetler Mi Sevk Ediliyor? Uranyum Stokunun Uydu Görüntüleri Ortaya Çıktı
Asrın Yolsuzluk Davası! CHP'li İsim Yanıt Veremedi...
Trump'ın 'Kıyamet Senaryosu' ABD Yönetimi İsrail'e O Mesajı İletti
ABD Ve İsrail'de Sonsuz Savaş Paniği! Trump Ağız Değiştirdi
CHP'li Belediye'ye Operasyon! Çok Sayıda Gözaltı...
APP Plaka Cezalarında Yeni Karar! Bakan Çiftçi Talimat Verdi
Tel Aviv'e Füze Yağmuru! İran Füzelerinden Kaçanlar Havaalanını Doldurdu
İsrail'den Savaşın Bilançosu Ağırlaşıyor! Çok Sayıda Ölü Ve Yaralı Var
Kolombiya'dan Bayraktar Kararı! Hermes Yerine Türk İHA'ları
İran'dan 'Yıpratma Savaşı' Stratejisi! Tahran'ın Enerji Planı Ortaya Çıktı
Trump Yönetimi Riskli Seçimle Karşı Karşıya! Ekonomik Çöküş Kapıda Mı?
Mahkeme Başkanından İmamoğlu'na Tepki! ' Neden Sorun Çıkarıyorsunuz?'
ABD’nin İran Planı Çöktü! Trump Savaşın Sonunu Göremiyor
Milyonlara Müjde! Geri Ödemesiz 735 Bin TL...
Meteoroloji Uyardı! Yağış Yok Ama...

Meteoroloji Uyardı! Yağış Yok Ama...

Araç Sahiplerine Müjde! Benzin Ve Motorine İndirim Geliyor

Araç Sahiplerine Müjde! Benzin Ve Motorine İndirim Geliyor

Haliç'i Sis Esir Aldı!

Haliç'i Sis Esir Aldı!

Windows 11 Güncellemesi Yenilikler ile Geldi

Windows 11 Güncellemesi Yenilikler ile Geldi

ChatGPT Atlas Çoklu Hesap Desteğine Kavuştu!

ChatGPT Atlas Çoklu Hesap Desteğine Kavuştu!

Van Gölü Ekspresi Görsel Şölen Sunuyor!

Van Gölü Ekspresi Görsel Şölen Sunuyor!