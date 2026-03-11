Ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda ünlü şarkıcı Edis hakkında da yakalama kararı çıkartılmıştı.Yurt dışında olan Edis, ülkeye döner dönmez havalimanında gözaltına alınmıştı. İfade ve testlerin ardından serbest bırakılan ünlü şarkıcının uyuşturucu test sonucu belli oldu. Edis Görgülü'den alınan uyuşturucu testleri pozitif çıktı. Çıkan sonucun ardından Edis'ten açıklama geldi.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Edis, sonuçtan dolayı şaşkınlığını belirterek şunları söyledi: 'Merhabalar, böyle bir konu ile adım anıldığı anda, yurt dışından kısa sürede dönerek testimi verdim çünkü yaşamımdan ve alışkanlıklarımdan son derece emindim. Sonuç karşısında son derece şaşkınım.T.C. Adli Tıp Kurumu'nun bu konuda bana özel bir uygulama yapmayacağına inanıyorum. Ancak kendi yaşamımı ve alışkanlıklarımı net olarak bildiğim için ortada bir yanlışlık olabileceğini düşünüyorum.Bu yüzden testlerin yeniden incelenmesini ve tekrarlanmasını talep edeceğim. Ayrıca farklı ve bağımsız kurumlarda yaptıracağım kapsamlı testlerle de sürece katkı sağlayacak, elde edilen sonuçları ilgili mercilerle paylaşacağım.Hakkımı arayacağım. Aksi bir durum söz konusu olsaydı bunu açıkça kabul eder, sorumluluğunu da üstlenirdim. Gerçeğin ortaya çıkacağına inanıyorum. Bu süreçte emeği olan herkese teşekkür ederim.'