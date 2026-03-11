  • USD: 44,00 - 44,08
Adem Kılıçcı Sessizliğini Bozdu!

Hakkında yasaklı madde kullandığı yönünde çıkan haberlerin ardından açıklama yapan Adem Kılıçcı, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek yeniden test yaptıracağını ve sonuçları kamuoyuyla paylaşacağını duyurdu.

Ünlülere yönelik yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında kan ve saç örneklerinin pozitif çıktığı yönünde haberlerle gündeme gelen Adem Kılıçcı, iddialara ilişkin ilk kez açıklama yaptı.

'İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR'

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçcı, kamuoyunda dolaşan bazı bilgilerin doğru olmadığını savundu. Hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Kılıçcı, söz konusu iddiaların itibarını zedelemeye yönelik olduğunu ileri sürdü.

YENİ TEST YAPTIRACAĞINI AÇIKLADI

Kılıçcı, iddiaların ardından yeniden test yaptıracağını da duyurdu. Tam teşekküllü bir sağlık kurumunda kan, idrar ve saç analizi yaptıracağını belirten Kılıçcı, test sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacağını ifade etti. Süreç tamamlanmadan ortaya atılan iddiaların doğru olmadığını belirten Kılıçcı, resmi sonuçlar açıklandıktan sonra konunun yeniden değerlendirilebileceğini söyledi.

'HAYATIMDA HİÇ GÖRMEDİĞİM MADDELER'

Açıklamasında iddialara tepki gösteren Kılıçcı, 'Kamuoyunda yanlış bilgilerin yayılmaması için bu açıklamayı yapmak zorundayım. Hayatımda hiç görmediğim bazı maddelerle ilgili iddialar ortaya atıldı ve bunlar gerçekmiş gibi yayıldı. Tam teşekküllü bir hastanede yapılacak testlerin sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacağım. Sürecin sonunda yeniden konuşacağız' ifadelerini kullandı.
