Zafer Ergin'in Eski Görüntüsü Gündemde!

Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'ı Zafer Ergin'in rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasının ardından herkes oyuncunun aylar önce çekilmiş görüntülerini paylaşıyor. Sette çekilen görüntülerde Zafer Ergin'in yorgun ve halsiz göründüğü anlar yeniden gündeme geldi. Kullanıcılar Ergin'in uzun süredir hasta göründüğünü belirtirken eşi, çarşamba günü sete döneceğini açıkladı.Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı 'Baron Mehmet Karahanlı', Arka Sokaklar'da ise 'Rıza Baba' karakterleriyle hafızalara kazınan Zafer Ergin'den sevenlerini endişelendiren bir haber geldi. 83 yaşındaki oyuncu evinde rahatsızlanarak apar topar hastaneye kaldırıldı.İlk değerlendirmelere göre doktorlar, pıhtı atması şüphesi üzerine Ergin'i tedavi altına aldı.Hastaneye kaldırılarak sevenlerini korkutan Zafer Ergin'in eski görüntüleri yeniden gündeme geldi. Sette çekilen görüntülerde oyuncunun yorgun ve halsiz hali dikkat çekti. Söz konusu görüntüler sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.Zafer Ergin'in eşi Binnaz Ergin, oyuncunun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Binnaz Ergin, eşinin vücudunun susuz kaldığını ve enfeksiyon değerlerinin yüksek çıktığını belirterek şu ifadeleri kullandı:'Vücudu susuz kalmış. Enfeksiyonu da yüksek çıktı. Şimdi iyi. Kontrol amaçlı bugün hastanedeyiz. Çarşamba sete gidecek'