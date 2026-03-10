İhanet Yüzünden Boşanıyor!

Ünlü şarkıcı Tuğçe Tayfur, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz yıllarda 3. evliliğini Muhammet Aydın ile yapan Tuğçe Tayfur'un, ihanete uğradığı ileri sürüldü. Boşanma süreci devam eden Tayfur, göndermelerine devam ediyor.Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Tuğçe Tayfur'dan yeni paylaşım geldi.Bir çocuk ve kadının sarıldığı videoyu paylaşarak çocukluğundan özür dileyen Tuğçe Tayfur, "Hakkını helal et dedim kendime... Çok yordum seni." ifadelerini kullandı.Muhammet Aydın, açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:"Adıma çıkmış haberlere ithafen cevap verme durumum hasıl oldu, en azından kızlarım için bunu yapmam gerekiyordu. Tuğçe Hanım'la evlendiğimiz günden beri neler çektiğimi dış etkenlere karşı bir Allah bilir bir ben bilirim. Burada eşini kötüleyecek, methiyeler düzecek değilim fakat ortada ciddi bir yalan var. Evet boşanma var fakat boşanmak isteyen ve davayı açan maalesef benim. Bir sonraki sayfa da dava ekran görüntüsü paylaşılacaktır, hakkımız da hayırlısı olsun.Tuğçe Hanım çok dürüst, çok merhametli, çok namuslu, çok mülayim bir insandır. Biz yapamadık, biz devam edemedik. Kendisi evlatlarımın annesi ve vakti zamanında aşık olduğum tek kadındır. Sorun onda değil, sorun biz yanlış zamanlarda tanışmış insanlarız. Çok şey yaşandı, çok acı çekildi. Hakkımızda hayırlısı olsun.İçimde tutup finalinde kanser olmak gerçekten istemiyorum. Evlendiğim günden beri başıma gelenler; aracımın kurşunlanması, evlatlarım hakkında laf söz edilmesi, ekmek parasına muhtaç bırakılmam, dolandırıcı ilan edilmem ve açılan tazminat davaları oldu. Bunların hepsine sadece çok sevdiğim için sabrettim. Şimdi soruyorum: Böyle seven aldatır mı? Ben vereyim cevabını, hayır. Peki böyle seven boşanır mı? Çok yoruldum, gerçekten iyi değilim artık. Kimseyi kötülemiyorum, ben kötüyüm. Ne yazılıyor, ne haber yapılıyorsa umurumda değil; gerçekten çok yoruldum.Kadınlar insandır; biz erkekler ise insanoğlu. (Neşet Ertaş) Can parçalarım, can kızlarım… Ben annenizi aldatmadım. Büyüdüğünüzde zaten bileceksiniz. Gene de babanız bir açıklama yapmış olsun."