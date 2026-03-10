  • USD: 43,98 - 44,06
  • EURO: 51,22 - 51,31
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Celal Karatüre Sessizliğini Bozdu!

"Kabe'de Hacılar" ilahisiyle tanınan sanatçı Celal Karatüre, Ramazan ayında katıldığı iftar ve tanıtım programları için yüksek ücret aldığı iddialarına yanıt verdi. İddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Karatüre, hiçbir kurum ya da organizasyondan bu şekilde bir ücret almadığını ifade etti.

Ekleme: 10.03.2026 - 10:22 Güncelleme: 10.03.2026 - 10:23 / Editör: Ozge Selin
'Kabe'de Hacılar' ilahisiyle tanınan sanatçı Celal Karatüre, Ramazan ayında katıldığı iftar ve tanıtım programları için yüksek ücret aldığı iddialarına yanıt verdi. İddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Karatüre, hiçbir kurum ya da organizasyondan bu şekilde bir ücret almadığını ifade etti.
'Kabe'de Hacılar' ilahisiyle tanınan Celal Karatüre, Ramazan ayında katıldığı iftar ve tanıtım programları için yüksek ücret aldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek açıklama yaptı.

Celal Karatüre Sessizliğini Bozdu!

'300-500 BİN TL ÜCRET ALDIĞIM ASILSIZ'

Son günlerde bazı basın ve sosyal medya platformlarında yer alan iddialara değinen Karatüre, Ramazan ayında davet edildiği yardım amaçlı iftar programı için 300 bin TL, tanıtım programları için ise 500 bin TL aldığı yönündeki haberlerin tamamen asılsız olduğunu söyledi. Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Karatüre, hiçbir kurum ya da organizasyondan bu şekilde bir ücret almadığını ifade etti.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATACAK

Ortaya atılan iddiaların kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu belirten Karatüre, bu tür mesnetsiz ve gerçek dışı haberleri kesin bir dille reddettiğini dile getirdi. Sanatçı ayrıca, hakkında ortaya atılan iftira niteliğindeki iddialarla ilgili gerekli hukuki süreci başlatacağını da açıkladı.

Türkiye'nin Enerji Kalkanı Gabar! Hürmüz Kapandı Petrolde Stratejik Güç Oldu
İran'dan 'Yıpratma Savaşı' Stratejisi! Tahran'ın Enerji Planı Ortaya Çıktı
Trump Yönetimi Riskli Seçimle Karşı Karşıya! Ekonomik Çöküş Kapıda Mı?
Mahkeme Başkanından İmamoğlu'na Tepki! ' Neden Sorun Çıkarıyorsunuz?'
ABD’nin İran Planı Çöktü! Trump Savaşın Sonunu Göremiyor
Milyonlara Müjde! Geri Ödemesiz 735 Bin TL...
Bakan Uraloğlu Duyurdu! 'Tüm Zamanların Rekorunu Kırdık'
Türkiye’nin Enerji Kalkanı Gabar!
Tuğba'nın Katili Profesör Koca mı? Ortaya Çıkan Detaylar Kan Dondurdu
Avrupa Silahlanmada Zirvede!
APP Plakada Doğru Bilinen 7 Yanlış!
MHP Genel Başkanı Bahçeli ' Kürtler Satılık Değildir! '
Türkiye ve NATO'dan Ortak Tedbir! Malatya'da Patriot Sistemi Konuşlandırıldı
İran'da Halk Meydanda Tel-Aviv Sığınakta!
Türk Yardım Kuruluşları Gazze’yi Yalnız Bırakmıyor!
İran Ateşkes İçin Güvence İstedi! 'Saldırgan Eylemlerin Yeniden Tekrarlanmayacağından Emin Olunmalı'
ABD'den İran'a Nükleer Gözdağı! B-52 Bombardıman Uçakları İngiltere'ye Ulaştı
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek önemli açıklamalarda bulunuyor...
İmamoğlu'ndan Kürsü Provokasyonu! Mahkeme Başkanı Uyardı!
Milli Muharip Uçak KAAN Yoğun Test Sürecine Giriyor!
Meteoroloji Duyurdu! Yağış Yok Soğuk Var...

Meteoroloji Duyurdu! Yağış Yok Soğuk Var...

7 Bin Robot Süpürgeyi Hacklemişti! DJI'dan Usta Yazılımcıya Büyük Ödül

7 Bin Robot Süpürgeyi Hacklemişti! DJI'dan Usta Yazılımcıya Büyük Ödül

iPhone Fold’u Unutun: iPhone Ultra Geliyor!

iPhone Fold’u Unutun: iPhone Ultra Geliyor!

iOS 26.4 Beta 4 Sürümü Kullanıma Sunuldu! Iphone'lara Gelen Yenilikler

iOS 26.4 Beta 4 Sürümü Kullanıma Sunuldu! Iphone'lara Gelen Yenilikler

Uzmanından 'İnfluenza' Uyarısı !

Uzmanından 'İnfluenza' Uyarısı !

Dermatolog açıkladı: Her Gün İçtiğinizde Cildiniz ve Kalbiniz Size Teşekkür Edecek

Dermatolog açıkladı: Her Gün İçtiğinizde Cildiniz ve Kalbiniz Size Teşekkür Edecek