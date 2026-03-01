  • USD: 43,89 - 43,96
Yasemin Sakallıoğlu: Biraz cimriyim

Ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu, "Biraz cimriyim" diyerek, kıyafet alışverişlerine dair samimi açıklamalarda bulundu

Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; Yasemin Sakallıoğlu, eşi Burak Yırtar ile birlikte Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sakallıoğlu, '4 Mart'ta Bostancı'da gösterim var. O yüzden provaya geldim. Hep takım giyiyorum. Yine takım...' dedi.

Yasemin Sakallıoğlu: Biraz cimriyim

Sosyal medya fenomenlerini ti'ye alan ünlü komedyen, 'Ti'ye alınmayacak gibi mi? '1 milyon TL olan çantam elimde' diyor. Paraları rahat söylüyorlar, o kısmı komik geliyor' ifadelerini kullandı. Yasemin Sakallıoğlu, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: Kendi hayatını yaşıyorlar. O kendi hayatını yaşarken sen evde salatalık yerken sana komik geliyor. Hiç girilemeyen mağazalara giriyorlar. Onları evde pijamayla izlerken, insan etkileniyor. Ama bunlardan da lazım başka türlü o mağazaları nasıl göreceğiz?

'AYAKKABIYI 20 SENE GİYERİM'

Kıyafet alışverişlerinde harcamalarına dikkat ettiğini söyleyen Sakallıoğlu, 'Arada pahalı şeyler alıp, uzun süre giyiyorum. Akıllıca alışveriş yapıyorum. Bir kere giyinip atılacak şeye çok para vermem. Montu aldım 10 sene giyerim. Ayakkabıyı 20 sene giyerim. Vintage'a dönebilecek şeyler alıyorum, paraları boşuna vermeyeyim. Biraz cimriyim' ifadelerini kullandı.

'KİMSENİN EVİ BARKI YOK'

Yasemin Sakallıoğlu, daha sonra 'Aynı şeyleri tekrar tekrar giyme modası geldi. Ünlüler keşke aralarında kıyafetleri değiştirse... Batıyoruz, kimsenin evi barkı yok. Herkesin çantası, ayakkabısı ve elbisesi var' diyerek espri yaptı.

Sakallıoğlu, ayrıca Rachel Araz Kiresepi ile Yasemin Ergene'nin giyimine hayran olduğunu belirtti.







