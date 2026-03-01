  • USD: 43,89 - 43,96
  • EURO: 51,47 - 51,57
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ünlü Oyuncu Hayatını Kaybetti!

İstanbul Kartal'da şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kalan 27 yaşındaki tiyatro ve dizi oyuncusu İbrahim Yıldız, 6 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ekleme: 1.03.2026 - 09:55 Güncelleme: 1.03.2026 - 09:56 / Editör: Ozge Selin
İstanbul Kartal'da, 17 Ağustos 2025'te şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kalan tiyatro ve dizi oyuncusu İbrahim Yıldız'dan acı haber geldi.

Ünlü Oyuncu Hayatını Kaybetti!

HAYATINI KAYBETTİ

Ünlü oyuncu Alina Boz, meslektaşının vefat ettiğini duyurdu. Boz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Canımız, kıymetli arkadaşımız İbrahim Yıldız'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Cenaze namazı, ikindi namazına müteakip (Kartal Soğanlık) Safa Camii'nde kılınacaktır. Tüm dost ve sevenlerine duyurulur. Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz' ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 15 Ağustos günü saat 14.45 sıralarında Kartal Orta Mahalle Nur Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yola sürüklenen plastik tabureyi yakalamak için hamle yapan İbrahim Yıldız, şiddetli rüzgarın etkisiyle gövdesinden koparak yola devrilen ağacın altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından ağacın altından çıkarılan Yıldız'ın, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinde ağır yaralandığı belirlendi. 27 yaşındaki Yıldız, ambulansla kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde 6 aydır tedavi altında tutuluyordu.

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek çarpıcı açıklamalarda bulunuyor...
'Şeker fabrikaları satıldı' iddialarına Türkşeker'den rekorla yanıt geldi
Türk Telekom’dan Gökyüzünde Dijital Dönüşüm!
Teklif Sunuldu! Bedelli Askerlik Ücreti Ne Olacak?
İran Netanyahu'nun Ofisini Hedef Aldı!
Pakistan'da Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi!
İran Sınırında Güvenlik Tedbirleri Artırıldı!
Tanju Özcan Adliyeye Sevk Edildi!
Bilanço Ağırlaşıyor! Gazze'de Can Kaybı72 Bin 97 Oldu
Emekli İkramiyesi İçin Geri Sayım Başladı! Ödemeler Ne Zaman Yapılacak
500 Bin Sosyal Konut Projesinde Kura Heyecanı Sürüyor!
Büyüme Rakamları Belli Oldu! TÜİK Kritik Veriyi Açıkladı
Ekrem İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e Karşı Atak!
Bakan Kacır Açıkladı! '2026’da Sanayimizdeki Yükseliş Hızlanacak'
İngiltere'de Savaşta Kararını Verdi! İngiliz Basını Böyle Duyurdu
İran'ı Sarsan İhanet Şüphesi! Hamaney'in Yakınındaki O İsim Köstebek Mi?
Saldırı Dalgası Dünyayı Sarsıyor! Milyonlarca Dolar Zarar Yazıldı
Kuveyt'te ABD'ye Ait F-15 Savaş Uçağı Düşürüldü!
ABD Tarihinde Bir İlk! İran'a Karşı Kamikaze İHA'lar Kullanıldı
Bakan Bolat Duyurdu! İran Sınırından Yolcu Geçişleri Durduruldu
Bugün Hava Nasıl Olacak? Sıcaklar Mı Dönüyor?

Bugün Hava Nasıl Olacak? Sıcaklar Mı Dönüyor?

-4 Derecede Yüzdüler!

-4 Derecede Yüzdüler!

Sıfır Araçta Hava Yastığı Çalışmadı!

Sıfır Araçta Hava Yastığı Çalışmadı!

Televizyonda Reels Keyfi!

Televizyonda Reels Keyfi!

Kira Geliri Olanlar Dikkat! Kimler Beyan Edecek?

Kira Geliri Olanlar Dikkat! Kimler Beyan Edecek?

Ucuz iPhone Geliyor! Apple Yeni Ürünleri için Düğmeye Bastı!

Ucuz iPhone Geliyor! Apple Yeni Ürünleri için Düğmeye Bastı!