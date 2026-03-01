Hande Erçel'in Milano çıkartması

Zaman zaman tatil yapmak için yurt dışına çıkan Hande Erçel, bu kez Milano'ya gitti.Erçel, seyahatinden kareleri ise 32.3 milyon takipçili sosyal medya üzerinden hayranlarıyla buluşturdu.Siyah pantolonunu aynı renkte bir büstiyer ile kombinleyen oyuncunun paylaşımları, sevenlerinden yoğun ilgiyle karşılandı.