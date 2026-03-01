  • USD: 43,89 - 43,96
Çağla Şıkel: İyi ki doğdun Uzay'ım

Çağla Şıkel ile Emre Altuğ'un oğulları Uzay, 14 yaşına bastı. Şıkel, oğlunun doğum gününü arkadaşlarının da katıldığı bir organizasyonla kutlayarak o anları sosyal medya hesabından paylaştı

Çağla Şıkel ve Emre Altuğ'un 2015 yılında noktalanan yedi yıllık evliliklerinden dünyaya gelen küçük oğulları Uzay, 14 yaşına bastı.

Oğlunun yeni yaşını özel bir organizasyonla kutlayan Şıkel, Uzay'ın arkadaşlarının da katıldığı bir doğum günü partisi düzenledi.

Kutlamadan kareleri sosyal medya hesabından paylaşan ünlü sunucu, bu güne duygusal bir not düşmeyi de ihmal etmedi.

Şıkel, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: İyi ki doğdun, iyi ki varsın Uzay'ım. Seni çok seviyorum, seni çok seviyoruz. Şansın, bahtın ve yolun açık olsun. Rabbim seni hep iyi insanlarla karşılaştırsın.



