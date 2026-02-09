  • USD: 43,52 - 43,60
  • EURO: 51,62 - 51,71
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Özcan Deniz'den İnanılmaz Teklif!

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, magazin dünyasını hem şaşırtan hem de gülümseten bir itirafla gündeme oturdu. Dadgar, eşinin kendisine tektaş bir yüzük aldığını, romantik cümleler sarf ettiğini fakat bunun bir evlilik teklifi olduğunu hiç anlayamadığını, "Nişanlandığımızı 1 hafta sonra anladım. Çok güldük" sözleriyle anlattı.

Ekleme: 9.02.2026 - 09:29 Güncelleme: 9.02.2026 - 09:31 / Editör: Ozge Selin
Ünlü şarkıcı Özcan Deniz ile 2023 yılında hayatını birleştiren Samar Dadgar, evlilik yolculuklarının en ilginç anısını ilk kez anlattı.

'NİŞANLANDIĞIMIZI 1 HAFTA SONRA ANLADIM'

Konuk olduğu bir canlı yayında konuşan Dadgar, eşinin yaptığı sürpriz karşısında uzun süre ne yaşandığını anlayamadığını söyledi. Romantik bir akşam yemeğinde Özcan Deniz'in kendisine tektaş yüzük verdiğini ve duygusal bir konuşma yaptığını belirten Samar Deniz, bunun bir evlilik teklifi olduğunun farkına sonradan vardığını ifade etti. Yaşadığı durumu 'Nişanlandığımızı 1 hafta sonra anladım. Çok güldük' sözleriyle anlattı.

Özcan Deniz'den İnanılmaz Teklif!

2023'TE MUTLULUĞA 'EVET' DEDİLER,AİLE İÇİ SORUNLARLA BOĞUŞTULAR

Çift, 2023 yılında nikâh masasına oturarak ilişkilerini resmiyete taşıdı. Aralarındaki yaş farkı nedeniyle zaman zaman eleştirilerin hedefi olsalar da Özcan Deniz ve Samar Dadgar, tüm yorumlara rağmen birlikteliklerini korumayı başardı.

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, buna karşın zaman zaman aile içi bazı sorunlarla gündeme geldi. Ancak tüm zorluklara rağmen ilişkilerini güçlü tutmayı sürdürdüler.

ÜÇÜNCÜ YILLARINI ROMANTİK PAYLAŞIMLARLA KUTLADILAR

Geçtiğimiz haftalarda evliliklerinin üçüncü yılını geride bırakan çift, bu özel günü sosyal medya paylaşımlarıyla taçlandırdı. Samar Dadgar, eşiyle verdiği samimi kareleri '3 seneyi doldurduk' notuyla paylaşırken, takipçilerinden tebrik mesajları yağdı.

YILLAR SONRA GELEN MESAJ HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ: 'OLMAZ' DEDİĞİM KADIN, ŞİMDİ EŞİM

Özcan Deniz ise daha önce katıldığı bir programda eşi tanışma sürecini anlatmıştı. İlk karşılaşmalarında yaş farkı nedeniyle ilişkiye sıcak bakmadığını dile getiren sanatçı, o dönemi şu sözlerle ifade etmişti: 'Tanıştığımızda 20 yaşındaydı. Çok gençti ama zihinsel olarak olgundu. Her şeyi konuşabiliyorduk ama yaş farkı yüzünden 'Olmaz' dedim. Onu aynanın karşısına alıp 'Bak, olmaz' dedim. Sonra yollarımız ayrıldı.'

Ünlü sanatçı, eski evliliğindeki zor günlerin ardından Samar'dan gelen bir mesajla yeniden yakınlaştıklarını da paylaştı. O süreci ise şöyle anlattı: '4-5 yıl sonra Samar'dan 'İyi misin?' mesajı geldi. Ben de 'İyi değilim' dedim. Konuşmaya başladık. Geldi ve bir daha gitmedi. 'Olmaz' dediğim kadın şimdi eşim. Hem benimle hem oğlum Kuzey'le çok iyi anlaşıyor. Ruh eşi diye bir şey gerçekten varmış.'




AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek çarpıcı açıklamalarda bulunuyor...
MHP'nin 57. Kuruluş Yıl Dönümde Konuştu!
Mesut Özarslan'dan Özel'e ' Hesabını Soracağım '
CHP'li Belediyede İşçiler İsyanda!
Cumhurbaşkanı Erdoğan A Takımı'nı Topluyor! İşte Masadaki Başlıklar..
CHP'de Büyük Kriz! Özgür Özel'in Gönderdiği Mesajlar Ortaya Çıktı
29 İlde FETÖ Operasyonu! Çok Sayıda Şüpheli Yakalandı
CHP'li Başkan'a Adli Kontrol Şartı!
TÜİK Yeni Nüfusu Açıkladı! O İlçenin Nüfusu 1 Milyonu Geçti...
Araç Sahiplerini Yakından İlgilendiriyor! Aracını Başkasına Kullandırana...
Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e ' 11 İlde Bir Tek Çivi Çakmayan Partinin Lideri '
Türkiye’nin Savunma Sanayii İhracatları İsrail’i Panikletti! 'Erdoğan Körfez’de Büyük Bir Zafer Kazandı'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP'ye Büyük Jest!
Çocuklara Yönelik Sosyal Medya Düzenlemesinde Sona Gelindi!
CHP'de Söz Çok İcraat Yok! Okul İnşaatı Ortada Kaldı
Dünyayı Sarsan Fotoğraf! Epstein’in Kabe Örtüsünü Halı Olarak Kullandığı Anlara Ait Fotoğraf Ortaya Çıktı
Stratejisi Haftası! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yoğun Mesai
Avukatlar Maliye'nin Radarına Girdi!
Ticaret Bakanlığı Göz Açtırmıyor! 7 Milyar 655 Milyon Lira...
Bakan Yerlikaya Duyurdu! 24 İlde Uyuşturucu Operasyonu
Meteoroloji Uyardı! Yağış Kapıda...

Meteoroloji Uyardı! Yağış Kapıda...

Dünya Tahıl Üretiminde Rekor Beklentisi!

Dünya Tahıl Üretiminde Rekor Beklentisi!

PlayStation 6 Özellikleri Sızdı!

PlayStation 6 Özellikleri Sızdı!

Netflix’e Soruşturma Şoku!

Netflix’e Soruşturma Şoku!

Yapay Zeka Patron Oluyor!

Yapay Zeka Patron Oluyor!

Arapların Yalan Testi! Bisha Yöntemi...

Arapların Yalan Testi! Bisha Yöntemi...