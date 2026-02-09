  • USD: 43,52 - 43,60
  • EURO: 51,62 - 51,71
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ömer Danış'dan Üzen Haber!

Ünlü sanatçı Ömer Danış, diyabet nedeniyle yoğun bakıma alındı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Ekleme: 9.02.2026 - 12:15 Güncelleme: 9.02.2026 - 12:16 / Editör: Ozge Selin
57 yaşındaki Ömer Danış'dan gelen haber hayranlarını üzdü. Diyabet nedeniyle bir süredir tedavi gören şarkıcı Ömer Danış, İstanbul'da özel bir hastanede yoğun bakıma kaldırıldı.

Şarkıcının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Sevenlerinin son sağlık durumunu merak ettiği Danış'ın Instagram hesabından bir paylaşım daha geldi.

SON DURUM BİLGİSİ

Hastanede tedavisi devam eden şarkıcıyla ilgili yayınlanan son mesajda şunlar yazıldı:

''Kıymetli dostlar, arayan soran herkese çok teşekkür ederim. Ömer Bey'in kanı toparladı, değerleri yükselmeye başladı. Tedavisi devam ediyor, doktorlarımız yakından takip ediyor. Şu an için kan ihtiyacı kalmamıştır. İhtiyaç olması halinde tekrar paylaşım yapacağız. Kan vermek için gelip çeşitli sebeplerle veremeyen ama desteğini, iyi niyetini ve dualarını esirgemeyen herkese ayrıca teşekkür ederim. İlginiz bizim için çok kıymetli sağ olun var olun'' .

Danış'a takipçilerinden çok sayıda geçmiş olsun mesajı geldi.

Ömer Danış'dan Üzen Haber!
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek çarpıcı açıklamalarda bulunuyor...
MHP'nin 57. Kuruluş Yıl Dönümde Konuştu!
Mesut Özarslan'dan Özel'e ' Hesabını Soracağım '
CHP'li Belediyede İşçiler İsyanda!
Cumhurbaşkanı Erdoğan A Takımı'nı Topluyor! İşte Masadaki Başlıklar..
CHP'de Büyük Kriz! Özgür Özel'in Gönderdiği Mesajlar Ortaya Çıktı
29 İlde FETÖ Operasyonu! Çok Sayıda Şüpheli Yakalandı
CHP'li Başkan'a Adli Kontrol Şartı!
TÜİK Yeni Nüfusu Açıkladı! O İlçenin Nüfusu 1 Milyonu Geçti...
Araç Sahiplerini Yakından İlgilendiriyor! Aracını Başkasına Kullandırana...
Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e ' 11 İlde Bir Tek Çivi Çakmayan Partinin Lideri '
Türkiye’nin Savunma Sanayii İhracatları İsrail’i Panikletti! 'Erdoğan Körfez’de Büyük Bir Zafer Kazandı'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP'ye Büyük Jest!
Çocuklara Yönelik Sosyal Medya Düzenlemesinde Sona Gelindi!
CHP'de Söz Çok İcraat Yok! Okul İnşaatı Ortada Kaldı
Dünyayı Sarsan Fotoğraf! Epstein’in Kabe Örtüsünü Halı Olarak Kullandığı Anlara Ait Fotoğraf Ortaya Çıktı
Stratejisi Haftası! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yoğun Mesai
Avukatlar Maliye'nin Radarına Girdi!
Ticaret Bakanlığı Göz Açtırmıyor! 7 Milyar 655 Milyon Lira...
Bakan Yerlikaya Duyurdu! 24 İlde Uyuşturucu Operasyonu
Meteoroloji Uyardı! Yağış Kapıda...

Meteoroloji Uyardı! Yağış Kapıda...

Dünya Tahıl Üretiminde Rekor Beklentisi!

Dünya Tahıl Üretiminde Rekor Beklentisi!

PlayStation 6 Özellikleri Sızdı!

PlayStation 6 Özellikleri Sızdı!

Netflix’e Soruşturma Şoku!

Netflix’e Soruşturma Şoku!

Yapay Zeka Patron Oluyor!

Yapay Zeka Patron Oluyor!

Arapların Yalan Testi! Bisha Yöntemi...

Arapların Yalan Testi! Bisha Yöntemi...