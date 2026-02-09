  • USD: 43,52 - 43,60
Demet Akalın ' Paramı Alamadım '

Demet Akalın ile Sefo'nun büyük ses getiren ortak çalışması "Yerinde Dur" müzik listelerini sallarken, Akalın'ın bir etkinlikte dile getirdiği "Bir de paramızı alabilseydik Sefo'dan… Çok cimri! Ben ne bileyim bu kadar patlayacağını" sözleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Bu çıkışa Sefo'dan yanıt gecikmezken; ikili arasındaki karşılıklı açıklamalar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın ile rapçi Sefo'nun ortak çalışması 'Yerinde Dur' müzikseverlerin beğenisini kazanmış ve adeta piyasayı sallamıştı. Akalın da daha önce yaptığı açıklamalarda Sefo'ya teşekkür etmiş ve 'eski pırlanta günlerini' geri getirdiğini belirtmişti.

'BİR DE PARAMIZI ALABİLSEYDİK SEFO'DAN…'

Ancak Akalın'ın son çıkışı herkesi şoke etti. Katıldığı bir etkinlikte konuşan Demet Akalın, Sefo'dan parasını alamadığını iddia ederek, 'Bir de paramızı alabilseydik Sefo'dan…Çok cimri! Ben ne bileyim bu kadar patlayacağını' dedi.

'ABLA, BÖYLE ANLAŞTIK YA'

Akalın'ın sözlerine Sefo'dan yanıt ise gecikmedi. Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Sefo, 'Her yerde İlluminatici ilan edilmişim. Burada bangır bangır müzik çalıyor. Demet abla hâlâ para diyor. Ben anlamadım… Abla, böyle anlaştık ya.' dedi.

'PARAMI İSTEMİYORUM, O ESPRİ YA'

Buna karşılık Demet Akalın da sosyal medya üzerinden esprili bir yanıt paylaştı: 'Ben artık bunun esprisini vuruyorum yani. Sefo'dan para falan istemiyorum. Ona inanılmaz güzel şeyler borçluyum. Ne güzel hâlâ küçük çocuklar bizim peşimizden koşuyor 'Yerinde Dur' diye. Paramı istemiyorum, o espri ya! Allah Allah! Paramı gönder Sefo, Sefo paramı gönder.'


