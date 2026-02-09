Cemre Baysel'den Yeni Paylaşım

Güller ve Günahlar'da Zeynep karakterini oynayan Cemre Baysel, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Güzel oyuncu sevgilisiyle yeni paylaşım yaptı.

Geçtiğimiz yıl haziran ayında oyuncu Aytaç Şaşmaz ile dört yıllık ilişkisini bitiren Cemre Baysel aşk hayatıyla sık sık magazin gündeminde yerini alıyor.Cemre Baysel ile milli yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile bir süredir aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.Baysel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sevgilisinin doğum gününü kutladı.Sevgilisinin küçüklük fotoğrafını kırmızı kalp emojisiyle yayınlayan Baysel, birlikte çektirdikleri romantik kareleri "Beraber nice yaşlara" notunu yazdı.