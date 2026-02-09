  • USD: 43,52 - 43,60
Cemre Baysel'den Yeni Paylaşım

Güller ve Günahlar'da Zeynep karakterini oynayan Cemre Baysel, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Güzel oyuncu sevgilisiyle yeni paylaşım yaptı.

Ekleme: 9.02.2026 - 12:13 Güncelleme: 9.02.2026 - 12:14 / Editör: Ozge Selin
Geçtiğimiz yıl haziran ayında oyuncu Aytaç Şaşmaz ile dört yıllık ilişkisini bitiren Cemre Baysel aşk hayatıyla sık sık magazin gündeminde yerini alıyor.

Cemre Baysel ile milli yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile bir süredir aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Baysel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sevgilisinin doğum gününü kutladı.

"BERABER NİCE YAŞLARA"

Sevgilisinin küçüklük fotoğrafını kırmızı kalp emojisiyle yayınlayan Baysel, birlikte çektirdikleri romantik kareleri "Beraber nice yaşlara" notunu yazdı.

Cemre Baysel'den Yeni Paylaşım

Meteoroloji Uyardı! Yağış Kapıda...

Dünya Tahıl Üretiminde Rekor Beklentisi!

PlayStation 6 Özellikleri Sızdı!

Netflix’e Soruşturma Şoku!

Yapay Zeka Patron Oluyor!

Arapların Yalan Testi! Bisha Yöntemi...

