Petek Dinçöz Hayran Bıraktı!

Petek Dinçöz, oğlunun babası Serkan Kodaoğlu ile evliliğini sonlandırarak Nida Büyükbayraktar ile nikah masasına oturmuştu. Sahnelere de geri dönen Dinçöz şimdilerde sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor.Moodboard dergisine kapak olan Petek Dinçöz iddialı tarzıyla adından söz ettirdi.Baştan aşağı kırmızı transparan tercih eden şarkıcı yıllara meydan okuyan fiziğini sergiledi.'Biraz efsane mi?' notuyla pozlarını paylaşan şarkıcıya beğeni yağdı.Filtreden uzaklaşarak doğallığa yöneldiğini söyleyen Dinçöz, “Yeni imaj bir değişimden çok kendime yaklaşma hâli diyebilirim. Yıllar içinde biriken tecrübelerimi güçlenerek dışa vurdum. Artık daha net, daha özgür ve daha cesurum” ifadelerini kullandı.