İrem Derici'nin Nişanlısıyla Yaş Farkı!

Sevilen şarkıcı İrem Derici, Melih Kunukçu ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Nişan haberinin ardından İrem Derici'nin yaşı gündeme geldi. İşte İrem Derici hakkında merak edilenler...

Ekleme: 8.02.2026 - 10:32 Güncelleme: 8.02.2026 - 10:33 / Editör: Ozge Selin
Müzik dünyasının sevilen isimlerinden İrem Derici, özel hayatında mutlu bir döneme girdi. Derici uzun süredir birlikte olduğu DJ sevgilisi Melih Kunukçu ile nişanlandı. Nişan sonrası hayranları, İrem Derici'nin yaşını merak etti.

İREM DERİCİ YAŞI

21 Mart 1987 doğumlu olan İrem Derici, 2026 yılı itibarıyla 39 yaşına girmeye hazırlanıyor.

İrem Derici'nin Nişanlısıyla Yaş Farkı!

YAŞ FARKI GÜNDEM OLMUŞTU

İrem Derici, geçtiğimiz aylarda sevgilisi Melih Kunukçu'nun 25 yaşında olduğunu açıklamış ve aralarındaki 12 yaş farkının magazin gündeminde geniş yankı uyandırmasına neden olmuştu. Ünlü şarkıcı, eleştirilere aldırış etmediğini belirterek, “Mutluyuz” mesajı vermişti.
Meteoroloji Uyardı! Yağış Kapıda...

Dünya Tahıl Üretiminde Rekor Beklentisi!

PlayStation 6 Özellikleri Sızdı!

Netflix’e Soruşturma Şoku!

Yapay Zeka Patron Oluyor!

Arapların Yalan Testi! Bisha Yöntemi...

