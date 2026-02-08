İrem Derici'nin Nişanlısıyla Yaş Farkı!

Müzik dünyasının sevilen isimlerinden İrem Derici, özel hayatında mutlu bir döneme girdi. Derici uzun süredir birlikte olduğu DJ sevgilisi Melih Kunukçu ile nişanlandı. Nişan sonrası hayranları, İrem Derici'nin yaşını merak etti.21 Mart 1987 doğumlu olan İrem Derici, 2026 yılı itibarıyla 39 yaşına girmeye hazırlanıyor.İrem Derici, geçtiğimiz aylarda sevgilisi Melih Kunukçu'nun 25 yaşında olduğunu açıklamış ve aralarındaki 12 yaş farkının magazin gündeminde geniş yankı uyandırmasına neden olmuştu. Ünlü şarkıcı, eleştirilere aldırış etmediğini belirterek, “Mutluyuz” mesajı vermişti.