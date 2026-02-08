  • USD: 43,52 - 43,60
Hangi Dizi Zirvede?

Haftalardır süren Uzak Şehir – Taşacak Bu Deniz reyting rekabetinde dengeler değişti; Taşacak Bu Deniz, 6 Şubat akşamı aldığı sonuçlarla üç kategoride birden zirveye yerleşti.

Televizyon ekranlarında haftalardır süren Uzak Şehir – Taşacak Bu Deniz reyting rekabeti, bu hafta izleyicileri şaşırtan bir sonuçla gündeme geldi. Haftalık reyting listelerinde zaman zaman liderliği birbirine kaptıran iki iddialı yapım arasındaki çekişme, Şubat ilk hafta yayınlanan bölümlerle birlikte yeni bir boyut kazandı.

Geçtiğimiz haftalarda Uzak Şehir, reytinglerdeki istikrarlı yükselişiyle farkını ortaya koymuştu. Ancak bu hafta tablo tersine döndü. Taşacak Bu Deniz, aldığı güçlü izlenme oranlarıyla haftalık reyting sıralamasında rakibini geride bırakarak zirveye yerleşti.

ÜÇ KATEGORİDE ZİRVEDE

6 Şubat Cuma akşamı yayınlanan bölümüyle dikkatleri üzerine çeken Taşacak Bu Deniz, haftalık reytinglerde Total, AB ve ABC1 kategorilerinin tamamında üstünlük sağlayarak önemli bir başarıya imza attı. Böylece dizi, haftalar sonra yeniden liderlik koltuğuna oturmuş oldu.

Öte yandan Uzak Şehir, her ne kadar bu hafta zirveyi rakibine kaptırsa da güçlü izleyici kitlesi ve istikrarlı performansıyla yarıştan kopmadığını bir kez daha gösterdi.


Meteoroloji Uyardı! Yağış Kapıda...

Dünya Tahıl Üretiminde Rekor Beklentisi!

PlayStation 6 Özellikleri Sızdı!

Netflix’e Soruşturma Şoku!

Yapay Zeka Patron Oluyor!

Arapların Yalan Testi! Bisha Yöntemi...

