Doğukan Güngör Seray Kaya'yı Takipten Çıkardı!

Yasaklı madde test sonucu pozitif çıktığı için oynadığı Kızılcık Şerbeti dizisinden kovulan Doğukan Güngör ile rol arkadaşı Seray Kaya'nın arası açıldı. Güngör Kaya'yı Instagram'dan takipten çıkınca olanlar oldu.

Ekleme: 8.02.2026 - 10:26 Güncelleme: 8.02.2026 - 10:28 / Editör: Ozge Selin
Ünlü oyuncu Doğukan Güngör, ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından yapılan testin pozitif çıkmasıyla birlikte rol aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı.

Dizideki rol arkadaşı Seray Kaya yaşananların ardından paylaşım yaparak “Emeklerin ve güzel partnerliğin için teşekkürler Doğukan” demişti.

Sürpriz ayrılığın ardından Doğukan Güngör, kendisine destek olan ailesine, dostlarına ve hayranlarına da teşekkür etti.

Doğukan Güngör'ün ayrılığının ardından yaptığı bir sosyal medya hamlesi ise dikkat çekti. Dizide Fatih karakterinin eşi Başak'a hayat veren oyuncu Seray Kaya'yı Instagram'dan takipten çıkaran Güngör'ün bu hareketi, magazin kulislerinde geniş yankı uyandırdı.

Oyuncu Seray Kaya ise kendisini takip etmeyi bırakan eski rol arkadaşı Doğukan Güngör'ü takipten çıkıp bir paylaşımda bulundu ve şu not dikkat çekti:

'Rabbim, beni gördüklerimi sen de gördün, benim duyduklarımı sen de duydun. Ben susup kenara çekiliyorum. Yol senin, hiza senin. Kul senin, ceza senin.'
