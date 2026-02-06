Konser Gelirini Depremzedelere Bağışladı

6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçti. 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen büyük yıkımda, on binlerce insan hayatını kaybetmişti.Lvbel C5, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde ilk 3 konserinin gelirlerini depremzedelere bağışlayacağını açıkladı.Şarkıcının sosyal medya paylaşımında şu ifadeler yer aldı:"11 il… Tek bir acı… Tek bir yürek…6 Şubat gecesi Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ’da hayat bir anda sustu. Binlerce hayal yarım kaldı, binlerce yuva sessizliğe büründü. Biz ise o günden beri aynı acıyla, aynı umutla, aynı dayanışmayla ayakta kalmaya çalışıyoruz. Kaybettiklerimizi rahmetle anıyor, geride kalan her yarayı birlikte sarmaya söz veriyoruz.5 Şubat Zonguldak, 6 Şubat Samsun ve 8 Şubat Trabzon’daki konserlerimizin tüm gelirleri, depremden etkilenen vatandaşlarımıza bağışlanacaktır. Unutmadık… Unutturmayacağız… Birlikte güçlüyüz, birlikte iyileşeceğiz."