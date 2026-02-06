  • USD: 43,45 - 43,53
İrem Helvacıoğlu yeni yaşını kutladı

Son dönemde hem annelik heyecanı hem de özel hayatındaki iddialarla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, yeni yaşını kutladı.

Ekleme: 6.02.2026 - 10:52 Güncelleme: 6.02.2026 - 10:53
Ekranların sevilen yapımlarından 'Sen Anlat Karadeniz' dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan oyuncu İrem Helvacıoğlu, 2024 yılında sevgilisi Ural Kaspar ile sade bir törenle evlenmişti. Kısa süre sonra anne olacağını duyuran Helvacıoğlu, 15 Ekim'de kızı Sora'yı dünyaya getirerek ilk kez annelik heyecanı yaşamıştı.

İrem Helvacıoğlu yeni yaşını kutladı

"HOŞ GELDİN 36"

Helvacıoğlu, yeni yaşını kutladığı "Hoş geldin 36" paylaşımıyla dikkat çekti. 36 yaşına giren Helvacıoğlu'nun doğum günü karesine kısa sürede binlerce beğeni gelirken, birçok kullanıcı oyuncunun yaşını kabullenmekte zorlandı.

Arkadaşlarının düzenlediği erken doğum günü kutlamasını da paylaşan Helvacıoğlu, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak, ilgi odağı oldu.

İrem Helvacıoğlu yeni yaşını kutladı


Meteoroloji Uyardı! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Google Ne Kadar Kazandı?

iPhone Güvenliği Kırılmıyor!

OpenAI CEO'su ' Ben Aptal Değilim '

YouTube O Özelliği Aktifleştirdi!

Black Shark Oyuncu Tableti Tanıtıldı!

