Son dönemde hem annelik heyecanı hem de özel hayatındaki iddialarla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, yeni yaşını kutladı.

Ekranların sevilen yapımlarından 'Sen Anlat Karadeniz' dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan oyuncu İrem Helvacıoğlu, 2024 yılında sevgilisi Ural Kaspar ile sade bir törenle evlenmişti. Kısa süre sonra anne olacağını duyuran Helvacıoğlu, 15 Ekim'de kızı Sora'yı dünyaya getirerek ilk kez annelik heyecanı yaşamıştı.Helvacıoğlu, yeni yaşını kutladığı "Hoş geldin 36" paylaşımıyla dikkat çekti. 36 yaşına giren Helvacıoğlu'nun doğum günü karesine kısa sürede binlerce beğeni gelirken, birçok kullanıcı oyuncunun yaşını kabullenmekte zorlandı.Arkadaşlarının düzenlediği erken doğum günü kutlamasını da paylaşan Helvacıoğlu, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak, ilgi odağı oldu.