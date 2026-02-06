  • USD: 43,45 - 43,53
Genç Manken Ölü Bulundu!

Uluslararası moda dünyasında hızla yükselen 21 yaşındaki manken Cristina Perez Galcenco, Malaga yakınlarındaki evinde ölü bulundu. Polis şiddet bulgusuna rastlamazken ölümün doğal nedenlerle gerçekleştiğini açıkladı.

21 yaşındaki İspanyol manken Cristina Perez Galcenco, evinde ölü bulundu. Moda dünyasında hızla yükselen genç ismin ölümü büyük üzüntü yarattı.

Son yılların dikkat çeken mankenlerinden Galcenco'nun cansız bedeni, Malaga yakınlarındaki Caleta de Velez bölgesinde bulunan evinde bulundu. Olayın ardından polis ekipleri adrese sevk edildi.

Genç Manken Ölü Bulundu!

ŞİDDET İZİ YOK, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yetkililer, genç mankenin doğal nedenlerle yaşamını yitirdiğini belirtirken, olay yerinde herhangi bir şiddet izine rastlanmadığını açıkladı. Polis, ölümle ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

MODELLİKTE PARLAYAN BİR KARİYER

Cristina Perez Galcenco, geçmişte Sporting de Gijon başta olmak üzere birçok futbol takımında forma giyen eski kaleci Nacho Pérez ile Moldovalı Tatiana Galcenco'nun kızı olarak tanınıyor. Genç yaşına rağmen uluslararası moda dünyasında önemli bir yer edinmişti.

DÜNYA MODA HAFTALARININ ARANAN İSMİYDİ

Londra, Madrid, Milano ve Paris moda haftalarında podyuma çıkan Galcenco; Versace, Louis Vuitton gibi dünyaca ünlü markalar için yürümüş, Stradivarius başta olmak üzere birçok markanın reklam kampanyalarında yer almıştı.

AİLESİNDEN AÇIKLAMA GELMEDİ

Genç modelin ailesi henüz resmi bir açıklama yapmadı. Galcenco'nun cenaze töreninin birkaç gün içinde Asturias'ta düzenleneceği duyuruldu.
Meteoroloji Uyardı! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Google Ne Kadar Kazandı?

iPhone Güvenliği Kırılmıyor!

OpenAI CEO'su ' Ben Aptal Değilim '

YouTube O Özelliği Aktifleştirdi!

Black Shark Oyuncu Tableti Tanıtıldı!

