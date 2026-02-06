Fenomenlere Gece Operasyonu!

  • USD: 43,45 - 43,53
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması derinleşiyor. Sosyal medya fenomeni Taha Özer ve Simge Barankoğlu soruşturma kapsamında gece yarısı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Ekleme: 6.02.2026 - 09:38 Güncelleme: 6.02.2026 - 09:40 / Editör: Ozge Selin
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlar devam ediyor.

Sosyal medya fenomenleri Taha Özer ve Simge Barankoğlu, uyuşturucu soruşturması kapsamında gece yarısı gözaltına alındı.

Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu'nun müstehcenlik suçundan gözaltına alındığı öğrenildi. Yapılan kontrollerde, Barankoğlu'nun dolandırıcılık suçundan arandığı da tespit edildi.

DAHA ÖNCE TUTUKLANMIŞTI

Öte yandan, Barankoğlu Aralık 2021 yılında sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen suç şebekesine yapılan operasyonda gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Ocak ayında çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan genç fenomen, 56 gün sonra cezaevinden çıkmıştı.



Meteoroloji Uyardı! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Google Ne Kadar Kazandı?

iPhone Güvenliği Kırılmıyor!

OpenAI CEO'su ' Ben Aptal Değilim '

YouTube O Özelliği Aktifleştirdi!

Black Shark Oyuncu Tableti Tanıtıldı!

