  • USD: 43,46 - 43,53
  • EURO: 51,24 - 51,34
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Simge ' Hayatımda Kimse Yok '

Simge Sağın; yalnız olduğunu, evlenmeyi de düşünmediğini belirtirken yine de aşk hayatı hakkında kapıyı aralık bıraktı

Ekleme: 5.02.2026 - 10:36 Güncelleme: 5.02.2026 - 10:37 / Editör: Ozge Selin / Kaynak: Habertürk
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; şarkıcı Simge Sağın, hayatında kimsenin olmadığını açık yüreklilikle dile getirirken, evlilik konusundaki; 'Büyük konuşmayayım ama düşünmüyorum' tavrıyla aslında pek çok kişinin hislerine tercüman oluyor. Hayatında biri olmadan evlilik hayalleri kurmanın gerçekçi olmadığını vurgulayan Sağın, mutluluğu bir başkasına endekslemek yerine kendi dünyasında huzuru bulmuş görünüyor.

Simge ' Hayatımda Kimse Yok '

44 yaşında olduğunu duyanların şaşkınlık yaşadığı Simge Sağın, formunun tesadüfe borçlu olmadığını dile getirirken enerjisinin 3 temel unsur üzerine kurulu olduğunu söyledi.

ENERJİM 3 TEMEL UNSUR ÜZERİNE KURULU'

Çeşitlendirilmiş Spor... Her sabah pilates, bisiklet ve kardiyo ile güne enerjik bir başlangıç yapıyorum. Ayrıca Uzak Doğu sporlarıyla hem bedenimi hem de zihnimi zinde tutuyorum.

Dengeli Beslenme... Günde tek öğün yiyorum. Aşırı yemiyorum. Bu da bana iyi geliyor.

Bütünsel Yaklaşım... Sadece fiziksel değil, ruhsal disiplini de ön planda tutarak formumu koruyorum.
Ermeni Katliamından Kaçtılar 108 Yıl Sonra Buluştular!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İcraat Vurgusu! 'CHP'li Belediyeler, Ellerindeki Suyu Millete Ulaştıramıyor'
Cuhmurbaşkanı Erdoğan’dan ABD-İran Gerilimiyle İlgili Kritik Uyarı! 'Ateşi Daha Fazla Harlamanın Kimseye Faydası Olmaz'
Ak Parti'den Nafaka Çözümü!
Depremzede Vatandaşlardan Özgür Özel'e Büyük Tepki!
MSB'den Miçotakis'e Sert Tepki! 'Kabul Edilemez'
Antakyalı Otobüs Şoförü Anlattı! 'Devletimiz Bizi Sahipsiz Bırakmadı'
Miçotakis Türkiye'ye Geliyor! İşte Görüşülecek Kritik Konular
cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mısır Ziyareti Panikletti! 'İsrail’e Karşı Ortak Çıkarlar Koalisyon
Elif Kumal'a Ne Oldu? Sır Olayda Flaş Gelişme
Kentsel Dönüşümde Yeni Dönem! Detaylar Belli Oldu
Bakan Yumaklı Açıkladı! Denetimler Artıyor...
SGK Prim Borçlarına Kolaylık! Peşinat Şartı...
Küresel Elitlerin Karanlık Yüzü! Epstein Ne İlk Ne De Son
CHP'li Lal Denizli'den Küstahlık!
Futbolda Şike Soruşturmasında İddianame Hazır! Başkanların Maç Pazarlığı HTS Kayıtlarında...
CHP'li Buca Belediyesi'ne Yolsuzluk Operasyonu: Çok Sayıda Gözaltı Kararı
Suriye Terörden Arındırılıyor! Gönüllü Geri Dönüşler Arttı
Zehir Tacirlerine Ağır Darbe! Bakan Yerlikaya Açıkladı
Vatandaşlık Maaşı Geliyor! İlk Yardım Kira Ve Isınmaya Olacak
Yavaş Hareket Etmenin Faydaları!

Yavaş Hareket Etmenin Faydaları!

Bu Çiçeğe Yaklaşmayın Bile! Cezası 699 Bin 245 TL

Bu Çiçeğe Yaklaşmayın Bile! Cezası 699 Bin 245 TL

Android'e Şok! Soruşturma...

Android'e Şok! Soruşturma...

WhatsApp Gizlilik Ayarlarını Değiştiriyor!

WhatsApp Gizlilik Ayarlarını Değiştiriyor!

Rize'de Bulutların Eşsiz Görüntüsü!

Rize'de Bulutların Eşsiz Görüntüsü!

O Telefonun İşlemcisi Meydan Okuyor!

O Telefonun İşlemcisi Meydan Okuyor!