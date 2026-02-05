Simge ' Hayatımda Kimse Yok '

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; şarkıcı Simge Sağın, hayatında kimsenin olmadığını açık yüreklilikle dile getirirken, evlilik konusundaki; 'Büyük konuşmayayım ama düşünmüyorum' tavrıyla aslında pek çok kişinin hislerine tercüman oluyor. Hayatında biri olmadan evlilik hayalleri kurmanın gerçekçi olmadığını vurgulayan Sağın, mutluluğu bir başkasına endekslemek yerine kendi dünyasında huzuru bulmuş görünüyor.44 yaşında olduğunu duyanların şaşkınlık yaşadığı Simge Sağın, formunun tesadüfe borçlu olmadığını dile getirirken enerjisinin 3 temel unsur üzerine kurulu olduğunu söyledi.Çeşitlendirilmiş Spor... Her sabah pilates, bisiklet ve kardiyo ile güne enerjik bir başlangıç yapıyorum. Ayrıca Uzak Doğu sporlarıyla hem bedenimi hem de zihnimi zinde tutuyorum.Dengeli Beslenme... Günde tek öğün yiyorum. Aşırı yemiyorum. Bu da bana iyi geliyor.Bütünsel Yaklaşım... Sadece fiziksel değil, ruhsal disiplini de ön planda tutarak formumu koruyorum.