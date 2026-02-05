  • USD: 43,46 - 43,53
China Suarez Çocuk İstiyor

Icardi'nin sevgilisi China Suarez'den katıldığı programda sürpriz açıklama geldi. Ünlü güzel, Icardi ile evlenip çocuk sahibi olmak istediğini söyledi.

Wanda Nara ile çalkantılı ayrılığının ardından bir daha aşık olamaz denilen Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Mauro Icardi, yaşadıklarını ve eski eşini çabuk unutarak herkesi şaşırtmıştı.

Boşanmanın ardından aşk hayatında yeni bir sayfa açarak kalbini China Suarez'e kaptırmıştı. Sahadaki başarısı kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Icardi, Suárez ile olan ilişkisi sayesinde hem mutluluğu hem de güveni yeniden bulmuştu.

Icardi ile evlenmesi beklenilen China Suarez, katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

China Suarez Çocuk İstiyor

"EVLENMEK VE ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTİYORUM"

Suarez evliliğe artık daha yakın olduğunu söyleyerek, "Hayatım boyunca evlenmeyi hayal etmedim ama şu an istiyorum. Ayrıca yeniden anne olmayı da istiyorum" ifadelerini kullandı.

"ASLA AFFETMEM"

İhanet konusuna da değinen Suarez, "Eğer ortada kanıt varsa, asla affetmem" sözleriyle tavrını ortaya koydu.

China Suarez Çocuk İstiyor

Icardi'yle yaşadığı ilişki hakkında da konuşan China Suarez, "Birbirimize her şeyi gösteriyoruz. Eğer bu anlaşma bozulursa, ilişki de biter" dedi.


