Serenay Sarıkaya'dan yeni kareler geldi

Instagram hesabından paylaştığı karelerle sosyal medyayı sallayan Serenay Sarıkaya'dan yeni fotoğraflar geldi.

Ekleme: 4.02.2026 - 12:45 Güncelleme: 4.02.2026 - 12:46 / Editör: Ozge Selin
Markaları peşinden koşturan ekranların en çok kazanan kadın oyuncularından Serenay Sarıkaya, özel hayatı ve kariyeriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Mert Demir'le aşk yaşayan ve bu ilişkiyle de magazin gündeminde yer alan güzel oyuncudan yeni paylaşım geldi.

YİNE BEĞENİLDİ

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan 33 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından yeni fotoğraflarını paylaştı. Sarıkaya'nın yayınladığı son karelere yorum ve beğeni geldi.

Yavaş Hareket Etmenin Faydaları!

Bu Çiçeğe Yaklaşmayın Bile! Cezası 699 Bin 245 TL

Android'e Şok! Soruşturma...

WhatsApp Gizlilik Ayarlarını Değiştiriyor!

Rize'de Bulutların Eşsiz Görüntüsü!

O Telefonun İşlemcisi Meydan Okuyor!

