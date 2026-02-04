İrem Derici Nişanlandı!

Özel hayatı ve hit şarkılarıyla magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı İrem Derici, uzun süredir aşk yaşadığı DJ sevgilisi Melih Kunukçu ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Ünlü çift, sade bir törenle nişanlandı.Aşkları doludizgin devam eden İrem Derici ve Melih Kunukçu'nun mutlu birlikteliği, bu kez nişan haberiyle taçlandı.Çift, mutlu günlerinden kareleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak sevenleriyle mutluluklarını paylaştı.İrem Derici'nin nişan paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, hayranları ünlü şarkıcıya “Mutluluklar” mesajları yağdırdı.Ayrıca şarkıcının sade nişan tarzı da görenleri şaşırttı. Siyah bir elbise seçen Derici'ye 'Hem sade hem güzel', 'Vay be çok hanım hanımcık giyinmiş', 'Son kale de yıkıldı', 'Elbise çok sade kalmış' yorumları yapıldı.İrem Derici, geçtiğimiz aylarda sevgilisi Melih Kunukçu'nun 25 yaşında olduğunu açıklamış ve aralarındaki 12 yaş farkının magazin gündeminde geniş yankı uyandırmasına neden olmuştu. Ünlü şarkıcı, eleştirilere aldırış etmediğini belirterek, “Mutluyuz” mesajı vermişti.