Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Buse Terim İlişkisini Anlattı

Kızlarının babası Volkan Bahçekapılı ile boşandıktan sonra sessizliğini yeni bir aşkla bozan Terim, Batu Son ile yaşadığı ilişki hakkında ilk kez konuştu.

Ekleme: 4.02.2026 - 09:58 Güncelleme: 4.02.2026 - 09:59 / Editör: Ozge Selin
Fatih Terim ile Fulya Terim'in küçük kızları Buse Terim, 2014'te iş insanı Volkan Bahçekapılı ile görkemli bir düğünle evlenmişti.

10 YIL EVLİ KALDILAR

Ünlü çift, ilk çocukları Nil'i 2016'da, ikinci kızları Naz'ı ise 2018'de kucaklarına almıştı. İkili, 10 yıllık evliliklerini noktalama kararı almıştı. Çift evliliklerini, anlaşmalı olarak tek celsede bitirmişti.

Buse Terim İlişkisini Anlattı

35 yaşındaki Buse Terim, boşandıktan sonra ilk kez sürpriz bir paylaşımla aşkını ilan etti.

Buse Terim İlişkisini Anlattı

Terim, ilişkisi hakkında konuştu:

"KALBİ ÇOK GÜZEL BİRİ"

"Özelin özel kalmasını tercih ediyorum. Bu yüzden her anı paylaşmayı sevmiyorum. Hayat devam etmez diye düşünüyorsanız, ediyor. Hem de çok güzel devam ediyor. Karşıma onun gibi eşi benzeri olmayan, kalbi çok güzel biri çıktığı için çok mutluyum."

Buse Terim İlişkisini Anlattı


Yavaş Hareket Etmenin Faydaları!

Bu Çiçeğe Yaklaşmayın Bile! Cezası 699 Bin 245 TL

Android'e Şok! Soruşturma...

WhatsApp Gizlilik Ayarlarını Değiştiriyor!

Rize'de Bulutların Eşsiz Görüntüsü!

O Telefonun İşlemcisi Meydan Okuyor!

